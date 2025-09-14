Meteo 14 settembre: migliora il tempo al Nord! Parentesi estiva in arrivo

Oggi (domenica 14 settembre), l’intensa perturbazione che nelle ultime ore ha investito il Nord Italia e la Toscana, si muoverà verso i Balcani e l’Europa orientale favorendo un miglioramento e un rialzo termico sulle regioni settentrionali salvo residue piogge ancora possibili nell’estremo Nord-Est. Inoltre, prima di abbandonare definitivamente il nostro Paese, porterà una breve e debole fase instabile nelle zone interne del Centro e lungo il medio Adriatico.

La nuova settimana inizierà con il bel tempo e il sole in tutta Italia grazie ad una rimonta dell’alta pressione che, secondo i dati attuali dei nostri modelli di previsione, dovrebbe proteggere la nostra penisola per tutta la prossima settimana. Soltanto martedì 16, la coda di una perturbazione atlantica (la n.5 di settembre) potrebbe lambire il Nord-Est riportando un po’ di instabilità con il rischio di rovesci o temporali.

A parte questa breve parentesi, comunque limitata alle nostre regioni nord-orientali, le giornate saranno caratterizzate da tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento nella seconda parte di settimana quando da Nord a Sud il clima sarà estivo con massime ovunque vicine ai 30 °C. Invece, fino a mercoledì 17 al Nord e sul versante adriatico le temperature si manterranno su valori più in linea con le medie stagionali.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 14 settembre)

Al mattino nubi sparse al Nord-Est, al Centro, in Campania e Sardegna con un po’ di piogge in Alto Adige, Alpi venete, Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale e nord delle Marche; ampie schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio residua instabilità sulle Alpi orientali, locali rovesci o brevi temporali possibili nel sud delle Marche e nelle aree interne tra Lazio e Abruzzo. Prevalenza di sole al Nord-Ovest, Emilia Romagna, estremo Sud e Isole maggiori.

Temperature massime in rialzo al Nord con valori intorno ai 25-27 °C; clima estivo al Sud e Isole maggiori con picchi di 30 °C e oltre. Venti moderati di Maestrale tra Corsica e Sardegna, di Libeccio al largo nel Mar Ligure; i rispettivi mari risulteranno per lo più mossi. Poco mossi i restanti bacini italiani.

Le previsioni meteo per lunedì 15 settembre

Tempo stabile e soleggiato sull’Italia. Da segnalare dal pomeriggio un po’ di nuvolosità in transito sul Nord e lo sviluppo, sempre da metà giornata, di una innocua nuvolosità lungo la dorsale appenninica.

Temperature in calo sul medio-basso Adriatico, in lieve aumento sulle regioni tirreniche con valori vicini ai 30 °C. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Puglia e Ionio con mari tendenti a mossi; venti deboli altrove ma con mare ancora un po’ mosso nel Ligure, nel Mare di Sardegna e di Corsica.