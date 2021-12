Meteo, 14 dicembre stabile ma con nebbie e smog

L’anticiclone si sta espandendo verso l’Europa centro-occidentale e in questa settimana continuerà ad influenzare il tempo anche sull’Italia, impedendo alle perturbazioni di raggiungere il nostro Paese. Questa condizione di stabilità atmosferica, specie al Nord e sulle regioni occidentali, da una parte sarà garanzia di maggiori schiarite, dall’altra favorirà la formazione di nebbie in Pianura Padana e nelle valli del Centro. Inoltre, la marcata inversione termica, l’assenza di vento e di precipitazioni, daranno luogo anche ad un rapido peggioramento della qualità dell’aria, soprattutto in Val Padana, maggiormente soggetta all’accumulo di inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera.



Le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali, invece, resteranno esposte a correnti nord-orientali che favoriranno l’addensamento di nuvolosità a tratti compatta, ma accompagnata da basso rischio di precipitazioni. Sulle regioni meridionali le temperature diurne si manterranno leggermente sotto la media; intanto al Nord e localmente anche al Centro avremo ancora il rischio di qualche gelata notturna, tuttavia l’arrivo di aria più calda in quota determinerà un notevole rialzo dello zero termico fino a circa 3000 metri di quota, con conseguenti condizioni di clima relativamente mite nelle ore diurne su gran parte delle aree montuose alpine.

Previsioni meteo per martedì 14 dicembre

Martedì cielo parzialmente nuvoloso sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, dove non si escludono sporadiche piogge. Inizialmente sereno nel resto dell’Italia, ma con nebbia a banchi in Pianura Padana e nelle valli toscane. Nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità al Centro-Nord, per il transito di velature.



Temperature in lieve rialzo quasi ovunque nei valori minimi; massime in aumento al Sud. Venti moderati di Tramontana e Maestrale sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia: mossi o localmente molto mossi i relativi mari.

Previsioni meteo per mercoledì 15 dicembre

Mercoledì tempo stabile e in prevalenza soleggiato quasi ovunque. Maggior nuvolosità sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia; in serata rischio di precipitazioni tra basse Marche e Abruzzo. Nebbia diffusa in Val Padana, anche fitta nelle prime ore del mattino e in sollevamento in giornata con formazione di strati di nubi basse anche persistenti.



Temperature stabili o in lieve diminuzione. Clima pomeridiano mite nelle aree soleggiate del Nord, specie nelle Alpi, in Toscana e Sardegna; valori contenuti, invece, nelle aree nebbiose e nel resto del Centro-sud dove insisterà una ventilazione settentrionale, soprattutto su Adriatico e Ionio, dove i mari risulteranno localmente molto mossi.