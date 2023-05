Meteo, mercoledì 3 maggio ancora forti rovesci al Centro-Sud

L’intensa perturbazione che ha investito gran parte dell’Italia, nel corso di mercoledì 3 maggio manterrà condizioni di instabilità al Centro-Sud e nelle Isole, mentre il tempo andrà migliorando in tutte le regioni settentrionali, compresa l’Emilia Romagna. Giovedì 4 la perturbazione si allontanerà verso i Balcani e l’alta pressione riporterà un tempo in prevalenza stabile e soleggiato specialmente al Centro-Nord; i venti tenderanno a perdere di intensità e le temperature aumenteranno.

L'alta pressione dovrebbe resistere anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili in gran parte del Paese. Da sabato, però, alcune perturbazioni in transito sull'Europa centrale potrebbero lambire le nostre regioni settentrionali. La tendenza meteo per il weekend resta molto incerta: vi invitiamo quindi a non perdere i prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, ma con nubi e residue piogge al mattino in Emilia Romagna; tendenza a schiarite anche sul nord della Toscana. Ancora tempo instabile con il rischio di piogge e rovesci sul resto del Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna, con possibili temporali, localmente intensi, in Calabria e nel Lazio. In serata qualche precipitazione insisterà soltanto sull’Appennino abruzzese e molisano e in Calabria; ampi rasserenamenti invece in Umbria, Marche, Lazio e Sardegna.

Temperature in aumento al Nord e sui settori tirrenici, valori anche oltre i 20 gradi. Venti in prevalenza settentrionali, ma ancora di Scirocco in Puglia.

Le previsioni meteo per giovedì 4 maggio

Tempo più stabile, con prevalenza di cieli poco nuvolosi soprattutto sul Centro-Nord. Nuvolosità a tratti più compatta al Sud e in Sicilia, con residui episodi di instabilità tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, quindi con locali rovesci o temporali.

Temperature in aumento, venti settentrionali in generale indebolimento.