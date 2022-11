Meteo, 13 novembre molto variabile. In settimana nuove piogge

Spiccata variabilità, tempo a tratti instabile e clima decisamente più autunnale: questi gli ingredienti meteo in questa seconda domenica di novembre sull’Italia, attraversata da una circolazione ciclonica (perturbazione n.4 del mese), colma di aria fredda in quota, giunta sabato sulle regioni meridionali e in risalita oggi lungo la Penisola. Nella giornata odierna più direttamente coinvolte saranno le regioni adriatiche, tra domenica sera e lunedì 14 in parte anche il resto del Centro-Nord, quando la depressione si dirigerà Oltralpe indebolendosi. A seguire si ristabilirà il normale flusso occidentale, in seno al quale si muoveranno alcune perturbazioni. Una di queste, la numero 5, investirà il nostro Paese tra martedì e mercoledì, con un peggioramento a partire dal Nord e della Toscana, accompagnata da una massa d’aria più temperata oceanica, che riporterà le temperature su valori superiori alla norma, soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 13 novembre

Domenica su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità, con un cielo irregolarmente nuvoloso. Non mancheranno i rasserenamenti, specie in questo inizio di giornata al Nord e sulle regioni tirreniche. Piogge sparse e locali rovesci sulle regioni del medio e basso versante adriatico e sulla Sardegna orientale. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a trasferirsi verso nord, coinvolgendo dapprima l’Emilia Romagna, in serata il Triveneto, nella notte anche il settore di Nordovest. Sempre nella notte sulle Alpi arriverà un po’ di neve fin verso 1600-1700 m. Temperature: massime in calo, anche sensibile al Centro-Nord. Venti: fino a tesi da sudest su basso Adriatico e Ionio; Tramontana in Liguria. Mari: molto mossi l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio al largo.

Le previsioni meteo per lunedì 14 novembre

Lunedì nuvolosità variabile su tutte le regioni, inizialmente più densa e compatta sulle regioni del Centro-Nord. Precipitazioni residue su Valle d’Aosta, Piemonte, nord e ovest della Lombardia e su gran parte delle regioni centrali. Dal pomeriggio tendenza a schiarite, a tratti anche ampie e con locali piogge solo sulla Campania. Nella notte peggiora di nuovo all’estremo Nordovest. Temperature: massime in ulteriore lieve calo al Nord, con valori non oltre i 13-14 gradi; in lieve rialzo al Sud e sulle Isole dove si toccheranno i 20-22 gradi. Venti: in attenuazione e per lo più deboli. Mari: poco mossi o localmente ancora mossi.