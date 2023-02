Meteo, 12 febbraio con prevalenza di sole poi netto rialzo termico

La coda di un debole e veloce fronte freddo (perturbazione n. 6 di febbraio) transiterà tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio al Sud e sulla Sicilia, determinando un temporaneo e modesto calo termico, associato ad un rinforzo dei venti settentrionali, ma scarse precipitazioni. Nel resto del Paese proseguirà l’influsso di un potente anticiclone in consolidamento sopra la regione alpina, i cui massimi si porteranno sull’Europa centrale. Nel corso della prossima settimana la sua azione stabilizzante si estenderà a tutto il Paese, dando il via ad una fase di calma meteorologica che ci accompagnerà almeno fino al 20 di febbraio. Oltre all’assenza di piogge e nevicate – che di fatto aggraveranno la siccità sulle regioni di Nordovest – registreremo un rialzo sensibile delle temperature, destinate a riportarsi ben al di sopra della norma. L’anomalia sarà molto marcata nelle Alpi dove lo zero termico salirà oltre i 3000 metri. Da metà settimana, inoltre, aumenterà il rischio nebbie in val padana.

Le previsioni meteo per domenica 12 febbraio

Domenica nel corso della giornata nubi in graduale aumento su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia, con qualche debole e isolata precipitazione nel pomeriggio o in serata sulle regioni meridionali e sull’isola, nevosa sui rilievi oltre 1200-1300 metri. Nel resto del Centro-Nord e sulla Sardegna tempo ben soleggiato, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature: massime stazionarie sul medio Adriatico e al Sud peninsulare, ancora inferiori alla norma; in lieve aumento altrove. Venti moderati o tesi da nord-nordovest sui mari del Centro-Sud e sulle regioni meridionali. Mari: mossi il medio-basso Adriatico, lo Ionio, il Canale di Sicilia e di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 13 febbraio

Lunedì un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Appennino campano, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna tirrenica, con soltanto occasionali e brevi piogge sulla Calabria ionica e nel sudest della Sicilia. Tempo generalmente soleggiato nel resto d’Italia. Temperature: minime in aumento, ma con ancora deboli gelate all’alba Centro-Nord. Temperature massime in leggera flessione e inferiori alla norma al Sud e sulla Sicilia; oltre la norma al Nord e sulla Toscana dove si potranno raggiungere i 15-16 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi da nordest tra Calabria e Sicilia e sui mari prospicienti. Da poco mossi a localmente mossi i mari del Centro-Sud.