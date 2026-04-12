FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 12 aprile: alta pressione in ritirata! Tornano temporali e ...

Meteo 12 aprile: alta pressione in ritirata! Tornano temporali e forti venti

Dopo un periodo di bel tempo, riecco il maltempo sull'Italia con il clou previsto a inizio settimana. Oggi (12 aprile) prime piogge e venti.
Previsione12 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Si indebolisce gradualmente l’alta pressione sull’Italia in questo secondo weekend di aprile per l’azione congiunta di due strutture cicloniche: la prima collocata tra il Nord Atlantico e l’Europa nord-occidentale, la cui perturbazione associata si dirige verso la Scandinavia, lambendo appena le regioni di Nord-Ovest. La seconda e più rilevante, in lenta evoluzione tra il Marocco e l’Algeria, risalirà verso il Mediterraneo centro-occidentale nel corso delle prossime 24-36 ore e sarà responsabile si una nuova ondata di maltempo attesa durante la prossima settimana.

I primi segnali di questo cambiamento si osserveranno già oggi, domenica 12, all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, mentre il clou si manifesterà tra lunedì 13 e mercoledì 15 aprile quando il centro della depressione si porterà tra Corsica, Sardegna e Sicilia. La perturbazione annessa (la n.2 di aprile), in avvitamento attorno al centro del ciclone, coinvolgerà un po’ tutte le regioni, con ripetute occasioni per piogge e temporali, localmente anche intensi. Oltre alle precipitazioni, si osserverà un marcato rinforzo della ventilazione, inizialmente di Scirocco, con raffiche fino a burrascose e mari di conseguenti molto mossi o agitati.

Da martedì 14, inoltre, le temperature si riporteranno ovunque su valori più consoni al periodo, dopo la fase di caldo anomalo degli ultimi giorni. La tendenza a partire da giovedì 16 resta molto incerta, al momento senza la prospettiva di un significativo miglioramento.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 12 aprile

Cielo molto nuvoloso sin dal mattino all’estremo Nord-Ovest, con le prime piogge durante il pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione la sera alla Lombardia. Neve oltre i 2000-2200 metri di quota. Nuvolosità sparsa, ma più variabile, in Sardegna con qualche breve e locale pioggia. Nel resto d’Italia tempo inizialmente anche soleggiato, ma con tendenza ad un graduale ed irregolare aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature massime in calo all’estremo Nordovest, in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte oltre 25 gradi nei settori tirrenici. Venti in rinforzo al Centro-Sud, fino a burrascosi di Scirocco intorno e sulla Sicilia e nel canale di Sardegna; tesi da sudest lungo il mare Adriatico. Mari molto mossi o agitati i canali delle Isole; tendenti a mossi il Tirreno, lo Ionio, l’Adriatico e il Ligure occidentale.

Le previsioni meteo per lunedì 13 aprile

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile: a tratti alcune schiarite, anche ampie sull’isola, sulla Calabria tirrenica e sulla bassa Campania e in generale senza precipitazioni. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni più probabili e frequenti al Nord, su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, zone interne del medio Adriatico. Possibili temporali sull’isola e sulle regioni del Centro. Non si escludono fenomeni intensi, anche persistenti e localmente abbondanti nei quantitativi sul Piemonte. Neve ad alta quota sulle Alpi, localmente fin verso 1600-1800 metri nel settore occidentale.

Temperature massime per lo più in calo, con gli ultimi picchi di 25 gradi e poco oltre su Calabria e Sicilia. Venti da tesi a burrascosi di Scirocco su mare Adriatico, Puglia, Basilicata e mar Ionio. Mari molto mossi, fino ad agitati lo Ionio, l’Adriatico centrale e meridionale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: maltempo in arrivo! Nuovo ciclone e venti in rinforzo
    Previsione12 Aprile 2026

    Meteo: maltempo in arrivo! Nuovo ciclone e venti in rinforzo

    Le previsioni meteo per l'inizio della settimana vedono il ritorno del maltempo sull'Italia con piogge e temporali, forti venti e calo termico.
  • Meteo: 12 aprile con primi segnali di peggioramento! Maltempo da lunedì 13
    Previsione12 Aprile 2026

    Meteo: 12 aprile con primi segnali di peggioramento! Maltempo da lunedì 13

    L'alta pressione sull'Italia sta gradualmente arretrando dietro la spinta di 2 perturbazioni, la seconda delle quali innesca una fase di maltempo
  • Meteo: da domani (12 aprile) primi segnali di ritorno del maltempo
    Previsione11 Aprile 2026

    Meteo: da domani (12 aprile) primi segnali di ritorno del maltempo

    Le previsioni meteo per domenica 12 aprile, vedono i primi segnali di cambiamento del tempo con due strutture cicloniche dirette verso l'Italia.
  • Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 prime piogge
    Previsione11 Aprile 2026

    Meteo: oggi (11 aprile) bel tempo e clima caldo. Da domenica 12 prime piogge

    Oggi (11 aprile) resiste il bel tempo sull'Italia con temperature oltre la norma e tanto sole. Da domenica 12 graduale aumento delle nuvole.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
Tendenza12 Aprile 2026
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Tendenza11 Aprile 2026
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Fase di maltempo in vista per l'Italia nei primi giorni della prossima settimana con venti, temporali localmente anche forti e calo termico.
Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagli
Tendenza10 Aprile 2026
Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagli
Marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche: all'inizio della prossima settimana precipitazioni anche intense, abbondanti e forte rinforzo dei venti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Aprile ore 12:48

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154