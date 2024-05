Meteo, 11 maggio con anticiclone in rinforzo. Ma c'è ancora qualche pioggia

Un promontorio di alta pressione garantirà un fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Oggi una residua instabilità, più che altro concentrata nelle ore centrali del giorno, interesserà l’estremo Sud mentre domani, domenica 12 maggio, rovesci e temporali si formeranno dal pomeriggio sull’arco alpino con parziale coinvolgimento in serata delle pianure del Nord-Ovest.

Le temperature faranno ovunque registrare valori in linea con le medie stagionali con massime per lo più comprese fra 20 e 25 gradi ma con punte fino a 26-27.

Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione tenderà ad indebolirsi al Centro-Nord, favorendo il ritorno a condizioni di maggiore variabilità e instabilità soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tempo anticiclonico dovrebbe invece proseguire sulle regioni meridionali e sulle nostre due Isole maggiori con, tra l’altro, temperature in aumento perché lambite da una massa d’aria calda nord-africana sospinta da venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per sabato 11 maggio

Oggi al mattino nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso all’estremo Sud ma anche sulle zone alpine, prealpine e pedemontana del Nord; sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. A metà giornata aumento della nuvolosità cumuliforme a ridosso delle zone montuose alpine ed appenniniche con lo sviluppo di locali e rovesci o temporali in Calabria, estremo settore meridionale del Salento, zone appenniniche tra Basilicata occidentale ed estremo sud della Campania, Sicilia orientale.

Temperature senza variazioni di rilievo, in generale oltre i 20 gradi con valori anche intorno ai 25-26°C. Venti ovunque molto deboli. Mari generalmente poco mossi o localmente calmi.

Le previsioni meteo per domenica 12 maggio

Giornata in gran parte soleggiata con inizialmente pochi annuvolamenti di rilievo. Nel pomeriggio deciso aumento della nuvolosità sulle aree alpine e sull’Appennino emiliano con sviluppo di rovesci sparsi o locali temporali con parziale coinvolgimento in serata delle pianure di Piemonte e Lombardia; un po’ di nuvolosità anche nelle zone interne montuose del Centro-Sud.

Venti deboli, salvo rinforzi da est nel Canale di Sardegna e da nordovest nell’Adriatico meridionale. Mari generalmente poco mossi o calmi, un po’ mosso il Canale di Sardegna. Temperature invariate con massime pomeridiane ovunque tra 20 e 25 gradi ma con punte fino a 26-27 gradi.