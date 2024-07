Meteo, 11 luglio rovente: verso i 40 gradi. Le previsioni

Sole e caldo africano: l’Italia è nel bel mezzo di un’ondata di calore che adesso coinvolge tutto il nostro Paese, dunque anche le regioni settentrionali dove per la prima volta da inizio stagione il termometro potrà raggiungere e localmente superare i 35 gradi. A seguire, tra venerdì e sabato, per il Nord si profila una temporanea attenuazione, a seguito del passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.4 del mese), associata ad una fase temporalesca in grado di coinvolgere in parte anche la valle padana e generare fenomeni violenti, con potenziali criticità, a causa del calore e dell’umidità che si sta accumulando in grandi quantità negli strati più bassi dell’atmosfera.



Nel frattempo al Centro-Sud si raggiungerà l’apice dell’onda rovente: tra venerdì e sabato si attendono punte di 40-42 gradi, particolarmente nelle aree interne dove non si potrà apprezzare l’effetto parzialmente mitigatore delle brezze costiere. Il caldo si farà sentire anche di notte con le minime all’alba raramente al di sotto dei 20 °C e, anzi, nelle grandi città, più vicine ai 25 gradi. L’ondata di calore in atto rischia di rivelarsi piuttosto rilevante per intensità, estensione e durata: gli ultimi dati a nostra disposizione confermano una sua prosecuzione almeno fino al 20 luglio, con punte massime al Centro-Sud sempre tra i 35 e i 40 gradi e con un secondo picco tra il 17 e il 18. Il Nord, in misura leggermente inferiore, sarà coinvolto di nuovo a partire da lunedì 15.

Le previsioni meteo per giovedì 11 luglio

Sole, tempo stabile e caldo intenso su tutto il Paese. Temporanei annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi alpini dove non si escludono occasionali e brevi acquazzoni o temporali di calore. In giornata nubi a bassa quota in aumento sulla Liguria di ponente. In serata tendenza a velature al Nord. Temperature: in aumento. Massime fino a 35-36 gradi al Nord (localmente oltre in Emilia Romagna), fino a 39-41 °C nelle aree interne del Centro-Sud poco lontane dal mare. Venti a prevalente regime di brezza. Mari: mossi il basso Adriatico e l’alto Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 12 luglio

Su Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico e regioni centro-meridionali tempo ancora soleggiato e molto caldo, con prevalenza di cieli sereni. Nel resto del Nord tempo in peggioramento, con atmosfera molto instabile sin dalle prime ore del giorno e con il rischio di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili nei settori a nord del Po. Fenomeni localmente violenti e abbondanti, associati a grandine e forti raffiche di vento. In serata o nella notte possibile marginale coinvolgimento dell’Emilia settentrionale e della costa veneta. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne poco lontane dal mare, fino a 36-37 gradi su Emilia orientale e Romagna; in calo nel resto del Settentrione, più sensibile all’estremo Nord-Ovest. Clima afoso. Venti a regime di brezza.