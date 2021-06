L'Italia resterà ai margini dell'alta pressione anche nella giornata di oggi, venerdì 11 giugno, e le condizioni meteo risulteranno instabili soprattutto nel pomeriggio, quando molte regioni dovranno ancora fare i conti con i temporali.

Un cambio di scena si profila per il weekend tra il 12 e il 13 giugno: l'alta pressione si espanderà gradualmente sul Paese, portando condizioni meteo più stabili e un aumento del caldo.

Le previsioni meteo per venerdì 11 giugno

Oggi al mattino il bel tempo avrà la meglio praticamente ovunque. Nel pomeriggio si assisterà a un aumento temporaneo della nuvolosità, in particolare sulle zone interne: isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi, Liguria, zone interne del Centro, Appennino Campano e Lucano, Puglia Ionica, nord della Calabria, zone interne della Sicilia e rilievi sardi.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, e rimarranno ovunque su valori per lo più in linea con il periodo.

Le previsioni meteo per sabato 12 giugno

Quella di domani sarà una giornata soleggiata per la maggior parte delle nostre regioni, ma le condizioni meteo risulteranno ancora un po' instabili in particolare al Sud. Soprattutto nel pomeriggio rovesci o isolati temporali potranno interessare la Calabria, l'est della Sicilia, la Basilicata e l'Appennino campano, ma anche le zone interne del Lazio meridionale e i rilievi della Sardegna.

Le temperature aumenteranno al Centro-Nord, dove le zone più calde registreranno valori massimi intorno ai 30 gradi.