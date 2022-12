Meteo, 11 dicembre con freddo e gelo sull'Italia: le previsioni

Domenica 11 dicembre tempo invernale in tutta Italia per l’irruzione di un nucleo di aria gelida di origine artica che causerà un brusco calo delle temperature, con il freddo che, specie al Centro-Sud, verrà accentuato dal vento. Il nucleo di aria gelida porterà anche un po’ di maltempo, con piogge comunque meno diffuse e meno intense rispetto a oggi, per lo più concentrate su Nordest, Centro e basso versante tirrenico, mentre la neve sulle Alpi si spingerà fino a quote piuttosto basse. Il tempo rimarrà in generale perturbato anche la prossima settimana: dopo un temporaneo e parziale miglioramento del tempo, che caratterizzerà la giornata di lunedì, è atteso in fatti il passaggio di altre perturbazioni.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 11 dicembre

Domenica prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nuvole altrove: nel corso del giorno qualche pioggia su Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Basilicata e Calabria; neve fino a quote collinari sulle Alpi Orientali, oltre 500-1000 metri sull’Appennino Centrale e Settentrionale. Temperature massime quasi dappertutto in calo. Giornata ventosa, per venti occidentali su quasi tutti i mari di ponente e lo Ionio, di Bora sull’Alto Adriatico e Tramontana in Liguria. Molto mossi o agitati i mari di Ponente e lo Ionio, mosso l’Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 12 dicembre

Lunedì soleggiato in gran parte del Nord, ma con il fastidio di nebbie anche fitte al mattino sulla Pianura Padana. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: piogge sparse, per lo più deboli, su Salento, Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord, Toscana e regioni adriatiche.