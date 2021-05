Meteo 10 maggio, ondata di maltempo al via

Dopo essersi addossata alle Alpi occidentali già alla fine della giornata di ieri, oggi un'intensa perturbazione atlantica influenzerà le condizioni meteo al Nord-Ovest per poi estendersi, entro la fine di domani, anche alla Sardegna, al Nord-Est e alle regioni centrali.

Il suo transito sarà accompagnato da piogge a tratti intense e da un sensibile calo delle temperature in tutto il Paese: in alcune zone registreremo anche valori al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo per lunedì 10 maggio

Oggi cielo in prevalenza coperto al Nord-Ovest, con precipitazioni sparse e in intensificazione, specialmente tra Piemonte, Valle d’Aosta e settori occidentali di Liguria e Lombardia; entro sera le piogge riguarderanno tutto il settore. Altrove ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma non mancheranno degli annuvolamenti su Nord-Est, Toscana e Sardegna.

Temperature minime in aumento; massime in calo al Nord-Ovest, clima ancora molto caldo altrove. Rinforzi di Scirocco sui bacini di Ponente, dove i mari si presenteranno localmente molto mossi.

Previsioni meteo per martedì 11 maggio

Forte maltempo in molte regioni, con piogge in diffusione oltre al Nord-Ovest, verso il Nord-Est, parte del Centro e in Sardegna: in mattinata piogge diffuse sul Nord-Ovest, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia, Sardegna e ovest della Toscana; nel pomeriggio maltempo in estensione anche verso Lazio, Umbria e Marche; alla fine della giornata le piogge potranno raggiungere anche la Campania.

Al Sud e in Sicilia le temperature resteranno decisamente al di sopra della norma, complici anche i caldi venti di Scirocco, mentre i valori massimi caleranno nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna.