Meteo, 10 luglio stabile e senza afa poi torna il caldo africano

Dopo il transito della terza perturbazione del mese, in tutta l’Italia il tempo è tornato stabile e soleggiato, ma con temperature prossime alla norma e senza afa grazie all’aria più fresca e alla ventilazione al seguito della perturbazione. Fino a metà settimana le condizioni estive sul nostro Paese saranno accompagnate da un caldo non eccessivo grazie alla temporanea espansione verso il Mediterraneo e l’Italia dell’Anticiclone delle Azzorre; questa situazione non è destinata a prolungarsi: i modelli matematici infatti indicano come probabile una nuova irruzione della massa d’aria rovente di origine sud-tropicale che nei prossimi giorni si spingerà verso la Penisola Iberica e la Francia, per poi estendersi a gran parte del nostro continente, comprese le nostre regioni, specie quelle centro-settentrionali. Entro il prossimo fine settimana quindi si potrebbero ripetere temperature ben oltre la norma. In questo scenario, l’attuale emergenza idrica sarebbe destinata ad aggravarsi.

Le previsioni meteo per domenica 10 luglio

Domenica su tutto il Paese tempo generalmente soleggiato. Da segnalare la formazione di modesti cumuli, nelle ore più calde, attorno ai rilievi e qualche annuvolamento all’estremo Nord-Est, ma senza precipitazioni.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo. Caldo sopportabile e senza afa, con valori che oscilleranno tra i 27-28 gradi del versante adriatico, da 28 a 33 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e Isole. Venti da nord in attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi tra basso Adriatico, Puglia, Canale d’Otranto e alto Ionio. Mossi i mari meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 11 luglio

Lunedì cielo sereno al più velato in tutte le regioni, con annuvolamenti pomeridiani su Alpi occidentali, Prealpi venete e lungo l’Appennino, con rischio molto basso di rovesci o temporali. Temperature massime in leggero calo al Nord, stabili o in lieve crescita altrove. Ventilato per venti orientali su alto e medio Adriatico; moderata Tramontana in Puglia e nello Ionio.