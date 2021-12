Meteo, 10 dicembre con temporali, forti venti e neve a quote basse

La perturbazione numero 3 del mese che ha portato la neve al Nord e abbondanti piogge al centro-Sud ha definitivamente abbandonato l’Italia. Il tempo non è però destinato a migliorare, una nuova perturbazione atlantica (la numero 4 del mese) raggiunge il nostro Paese causando un nuovo peggioramento caratterizzato da altre nevicate fino a bassa quota al Nord e piogge di forte intensità su regioni tirreniche e Isole maggiori. Questa perturbazione darà vita ad un intenso ciclone (minimo depressionario prossimo a 990 hPa) che sabato si andrà a posizionare sulle regioni meridionali: sull’Italia sarà una giornata con forti venti, localmente tempestosi (raffiche anche oltre 100 km/h), abbondanti nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche, piogge intense e insistenti sul settore del basso Tirreno. Domenica il tempo tenderà a migliorare anche al Centro-Sud dove assisteremo ad ampie schiarite e pochi fenomeni residui sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Durante tutta questa fase sull’Italia continuerà ad affluire aria fredda che manterrà le temperature su valori invernali, nella norma o solo leggermente sotto.

Previsioni meteo per venerdì 10 dicembre

Venerdì nuvole su tutta Italia. Deboli nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale. Piogge sparse su coste liguri, Emilia Romagna centro-orientale, regioni tirreniche, zone interne del Centro, Isole maggiori; rischio rovesci o temporali su Sicilia e coste del medio Tirreno. Neve oltre 600-1000 metri sui rilievi del Centro, al di sopra di 1000-1200 metri sull’Appennino Meridionale. In serata le piogge raggiungono Basilicata e regioni adriatiche.



Temperature minime all’alba sottozero in gran parte del Nord; massime in calo su regioni settentrionali e Toscana, in rialzo in Sardegna. Venti da moderati a forti da ovest o sudovest (Libeccio) su mari di ponente, Isole maggiori, al Sud e Ionio. Mari: poco mosso l’alto Adriatico settentrionale, mosso l’Adriatico centro-meridionale, da molto mossi molto agitati gli altri bacini.

Previsioni meteo per sabato 11 dicembre

Sabato tempo generalmente soleggiato al Nord, schiarite anche ampie dal pomeriggio su Toscana, Lazio e Sardegna ma con precipitazioni al mattino sui settori interni e occidentali dell’isola (neve oltre 1000 m). Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia con piogge e rovesci su regioni centrali adriatiche, Puglia centro-settentrionale, Campania, Calabria e Sicilia; rischio temporali su basso Tirreno e coste del medio Adriatico; neve abbondante oltre 400-700 metri su Marche e Abruzzo. Venti forti con raffiche di burrasca o tempesta. Mari molto mossi o agitati fino a molto agitati il Tirreno meridionale, Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia.