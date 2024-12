Meteo, 10 dicembre ancora instabile e freddo

Si attenua l’ondata di maltempo portata dalla Tempesta dell’Immacolata (perturbazione numero 3 di dicembre, il cui vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità e ancora centrato sopra l’Italia rinnova per oggi condizioni di diffusa instabilità atmosferica, una ventilazione ancora piuttosto vivace e occasione per altre precipitazioni. Ma a breve termine si profila un miglioramento: tra mercoledì e la prima parte di giovedì, infatti, la depressione si sposterà temporaneamente verso la Penisola iberica, consentendo una pausa dei fenomeni e il ritorno di un po’ di sole soprattutto sulle regioni settentrionali. Seppure in un quadro ancora di grande incertezza previsionale, l’evoluzione successiva mostra di nuovo un peggioramento e il ritorno delle precipitazioni a partire dal pomeriggio di giovedì e dalle Isole maggiori, a causa della stessa perturbazione la quale, nel frattempo, ripristinerà il suo normale moto da ovest verso est, attraversando l’Italia tra venerdì e sabato. Dal punto di vista termico, nei prossimi valori non lontani dalla norma, con un clima invernale più apprezzabile al Nord dove non sono da escludersi alcune deboli gelate.

Previsioni meteo per martedì 10 dicembre



Martedì su quasi tutto il Paese cielo da nuvoloso a coperto, con alcune schiarite più probabili su Calabria meridionale e Sicilia, verso sera in tendenza anche nelle Alpi centro-orientali, in Liguria, nei settori del medio-basso Adriatico e sullo Ionio. Nel corso della giornata, già a partire dalla mattinata, le precipitazioni saranno più probabili e frequenti su Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria settentrionale e Isole; in forma più isolata e intermittente su val padana centro-occidentale, basso Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata e Puglia. Deboli nevicate su Alpi occidentali piemontesi e Appennino emiliano fin verso 500-800 metri. Temperature: massime senza grandi variazioni. Venti ancora moderati o tesi su quasi tutti i mari, che restano mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 11 dicembre

Mercoledì piogge in quasi totale esaurimento, ma ancora con isolati rovesci possibili lungo le coste tra Marche e Abruzzo e tra Lazio e Calabria. Altrove assenza di precipitazioni, con rasserenamenti più ampi e duraturi al Nord, su Toscana, Puglia, settori ionici, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in netto calo, attenzione alle gelate anche in pianura all’alba al Nord; massime senza grandi variazioni. Il clima sarà freddo, ma con valori vicini alla norma climatica per la prima decade di dicembre. Venti in generale attenuazione.