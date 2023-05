Maltempo in Basilicata: diversi allagamenti, le news

Anche la Basilicata è tra le regioni colpite dal ciclone che ha interessato il Mar Ionio. Diversi disagi e allagamenti sul territorio, ecco le news sulla situazione attuale.

Basilicata colpita dal maltempo, ci sono diversi allagamenti

Il Sud Italia è stato colpito da un forte maltempo causato da un ciclone sullo Ionio. Le regioni maggiormente interessate sono state la Calabria e la Sicilia, dove si sono verificati allagamenti, frane e il crollo di un ponte. Anche in Basilicata si sono sentiti gli effetti del maltempo, con abbondanti precipitazioni che nella serata di ieri hanno causato problemi sulla strada provinciale 14 Tinchi-Bernalda nel Materano.

Il fiume Basento si è innalzato, provocando allagamenti nella località di Torre Accio nel territorio di Pisticci, in provincia di Matera. Il personale provinciale è stato allertato e ha effettuato un sopralluogo. Dopo le verifiche, l'amministrazione provinciale ha deciso di vietare la circolazione sul ponte che attraversa il Basento e di deviare il traffico sulla viabilità locale. Il maltempo in Basilicata si era già fatto sentire a partire da martedì, quando una frana, aveva costretto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni al km 61,750 della strada SS92 "dell'Appennino Meridionale", vicino al Comune di Corleto Perticara, nella provincia di Potenza. La frana aveva coinvolto la carreggiata, ma l'intervento dell'Anas aveva prontamente ristabilito la normalità.