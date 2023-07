La Terra e la Luna viste da Marte: le immagini catturate da Mars Express

Copyright ESA/DLR/FU Berlin,

Un’immagine della Terra e della Luna come non le abbiamo mai viste, arriva dal Pianeta Rosso grazie a Mars Express, l’orbiter che ha di recente festeggiato 20 anni nello Spazio.

Mars Express: le immagini della Terra e della Luna viste da Marte

Nelle immagini catturate dal veicolo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) si vede un punto bianco di grandi dimensioni, attraversato da un punto bianco di dimensioni più ridotte rispetto al primo. L’immagine ci mostra la distanza tra la Terra e il Pianeta Rosso.

Le immagini sono state catturate il 15 maggio, il 21 maggio e il 2 giugno 2023. “Non c’è alcun valore scientifico in queste immagini, ma poiché le condizioni ci hanno permesso di puntare l’HRSC sulla Terra e poco dopo il VMC su Marte, abbiamo colto l’occasione per creare il nostro ritratto di casa con questa incredibile pietra miliare della missione per Mars Express,” ha dichiarato Daniela Tirsch, membro del team.

“L’ESA ha una lunga storia di esplorazione di Marte, prima dall’orbita con Mars Express e Trace Gas Orbiter, e nel prossimo decennio in superficie con il rover Rosalind Franklin e il completamento delle missioni Mars Sample Return. La prossima audace ambizione è, ovviamente, l’esplorazione con gli umani. Forse ci vorranno solo altri 20 anni prima che gli umani possano alzare lo sguardo dalla superficie di Marte per vedere la Terra nel cielo notturno“, ha affermato Colin Wilson, project scientist ESA.

Dobbiamo prenderci cura del nostro Pianeta

Il team che ha elaborato l’immagine ha affermato: “Nell’occasione speciale del 20° anniversario dal lancio di Mars Express, abbiamo voluto riportare le riflessioni di Carl Sagan ai giorni nostri, in cui il peggioramento climatico e la crisi ecologica le rendono più valide che mai. In queste semplici istantanee di Mars Express, la Terra ha le dimensioni equivalenti di una formica vista da una distanza di 100 metri, e ci stiamo tutti sopra. Dobbiamo prenderci cura del Pale Blue Dot, non c’è nessun pianeta B”.

Per celebrare i 20 anni di attività la missione #MarsExpress ha inviato una sequenza di immagini che ricorda The Pale Blue Dot e il messaggio sempre attuale di Carl Sagan



Guarda il video su #AsiTv: https://t.co/5Lpsui3F2d pic.twitter.com/MFXVW8o32q — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) July 13, 2023