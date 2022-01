La classifica delle città più care d'Italia: ecco quali sono

Quali sono le città più care d'Italia secondo il Codacons? L'indagine che sta facendo discutere riguarda il costo della vita nelle principali città italiane. Sono stati confrontati prezzi e tariffe di un paniere di beni e servizi che va dalla carne all'ortofrutta, ma che prende in considerazione anche: dentisti, parrucchieri e bar, oltre alle tasse locali e alle multe. Ecco i risultati, in attesa degli effetti degli aumenti delle bollette.

Le città più care d'Italia secondo il Codacons

Scorrendo l'elenco è emerso, prendendo in esame diversi parametri, come Milano si confermi la città italiana dove la vita costa di più (la seconda è Cagliari). Al contrario Napoli è apparsa come la più economica sul fronte della spesa alimentare. Pescara, invece, è sicuramente la più conveniente per quanto riguarda le tariffe dei servizi. Un esempio concreto? A Milano per mangiare si spende in media il 47% in più rispetto a Napoli. Sempre nella città lombarda rispetto alla città partenopea si spende in media 99.24 euro contro i 67,58 per l'acquisto di generi alimentari.

Eppure Napoli non è così "virtuosa". Il motivo? Si è aggiudicata la maglia della città con la tariffa dei rifiuti più alta d'Italia. Si paga infatti il 148% in più rispetto a Trento. Nella sfida tra le due Napoli batte Trento per il costo del caffè che arriva fino ad 1.24 a Trento. A seguire ci sono Trieste con 1.14 euro e Bologna con 1,13 euro. Prezzi alti se si guarda invece Catanzaro.

Le altre spese per i servizi: di città in città

Quanto si spende per i vari servizi? Si è stimato, all'interno della classifica delle città più care d'Italia stilata dal Codacons che a Bari una donna per un taglio di capelli spenda di più che a Napoli.

A Palermo è molto più conveniente, invece, andare dal dentista per una otturazione visto che si spendono 66 euro in media contro i 174 euro di Aosta. Chi cerca un ginecologo spende meno a Napoli o Catanzaro, molto di più a Milano e Trento.