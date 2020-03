Giovedì stabile poi si cambia registro

L'alta pressione garantirà tempo stabile e clima mite fino a giovedì. In seguito, in corrispondenza con l'equinozio di Primavera, è probabile il ritorno della pioggia su parte del nostro Paese.



Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì grazie alla persistenza dell’alta pressione il sole sarà ancora protagonista su tutta l’Italia con la presenza solo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi e sulle Isole maggiori. Segnaliamo la possibilità all'alba di isolati banchi di nebbia sulla Val Padana centrale e nella notte seguente lungo le coste e venete ed emiliane. Temperature in ulteriore aumento con punte massime anche superiori ai 20°C. Venti in generale molto deboli salvo qualche rinforzo di Scirocco nel canale di Sardegna e di Sicilia e nel canale d’Otranto.

L'alta pressione tenderà a indebolirsi nei giorni successivi. Venerdì probabile un aumento dell’instabilità al Nordovest e in Toscana a causa di un vortice di bassa pressione che darà luogo a isolati temporali in trasferimento poi a fine giornata verso il Nordest. Un cambiamento più drastico si profila, in base ai dati attualmente a nostra disposizione, per la seconda parte della giornata di sabato quando correnti fredde dai Balcani sottoforma di forti venti nord-orientali investiranno il Nord e il versante adriatico. Una massa d’aria molto fredda si estenderà poi nella giornata di domenica a gran parte del Centro-nord riportando entro lunedì un clima di stampo invernale in tutta l’Italia con un brusco calo delle temperature.