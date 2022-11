Giorno del ringraziamento 2022: che cos’è il Thanksgiving e perché lo si festeggia?

Oggi è il giorno del ringraziamento 2022 o meglio il Thanksgiving. Che cos'è? Perché lo si festeggia e soprattutto in quali parti del mondo viene celebrata questa giornata così importante? La storia americana nasconde le origini della tradizione che proviene da lontano, ma che ormai si è diffusa in tutto il mondo.

Giorno del ringraziamento 2022: le origini del Thanksgiving

Che cos'è il giorno del Ringraziamento 2022? Per comprendere meglio di cosa parliamo quando facciamo riferimento al Thanksgiving Day dobbiamo in primis far riferimento alle tradizioni di Stati Uniti e Canada. E' il ringraziamento americano ad essere più conosciuto rispetto a quello canadese, anche per via di numerose serie tv e svariati film che hanno portato tale tradizione in giro per il mondo.

Le origini del giorno del ringraziamento sono datate 1620. In quell'anno, come gli appassionati di storia sapranno sicuramente, sbarcarono sul suolo del Nuovo Mondo ben 102 pionieri inglesi. Passati alla storia come Padri Pellegrini del Mayflower - per via del nome della nave con cui salparono -, erano partiti con un obiettivo ben preciso, quello di fondare una nuova città, Plymouth. Giunti in America, però, si trovarono difronte ad una situazione che non potevano immaginare e vennero messi a dura prova.



Ad aiutarli furono i nativi americani. Come tradizione vuole, questi ultimi insegnarono ai Padri Pellegrini come sopravvivere e quali semi coltivare e quali animali allevare. Così, l'anno successivo, il 1621, dopo essere riusciti a sopravvivere, nativi e Padri Pellegrini festeggiarono insieme il buon raccolto con un grande banchetto. Entrambi volevano ringraziare, in questo modo, il Signore, per l'abbondante raccolto.

Questa tradizione iniziò a prendere sempre più piede. Nel 1789 George Washington stabilì una giornata Nazionale di Ringraziamento, ma successivamente la tradizione andò a sciamare e i festeggiamenti si persero per strada. Dal 1863, per volere del Presidente Abramo Lincoln, però, il giorno del Ringraziamento tornò ad essere ufficialmente una festa nazionale. Da quel momento la tradizione prosegue e anticipa l'arrivo del Natale dando il via ufficialmente ad un mese ricco di feste e tradizioni.

Come, dove e quando si festeggia il Thanksgiving Day

Quando si festeggia il Thanksgiving Day? In America il giorno del ringraziamento cade nel quarto giovedì di novembre. Ecco perché il giorno del ringraziamento 2022 cade il 24 Novembre 2022 mentre nel 2023 sarà il 23 novembre. In Canada, invece, nel secondo lunedì di ottobre.

Come si festeggia? Le famiglie americane sono solite riunirsi a casa di parenti e amici per banchettare tutti insieme gustando delizie di stagione. Simbolo di questa giornata è divenuto il tradizionale tacchino ripieno.

Thanksgiving Day a New York: la tradizionale parata

Oggi, il giorno del ringraziamento, a New York, dopo i pranzi in famiglia a base di tacchino e patate dolci, torta di zucca e salsa ai mirtilli, si festeggia anche andando alla tradizionale e immancabile Macy’s Parade. Si tratta della parata più famosa della Grande Mela, dove carri mascherati, giganti palloni aerostatici sfilano per la strada tra musiche, balli, luci e colori.