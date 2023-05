Ghiacciai, quello dell’Adamello si sta sciogliendo: le immagini riprese in time-lapse

Foto di repertorio

L’acqua in questi giorni sta causando problemi e drammi in diverse regioni italiane. Le piogge stanno facendo esondare diversi fiumi causando allagamenti soprattutto in Emilia Romagna e Marche, provocati anche dallo scioglimento anticipato dei ghiacci che ha ingrossato fiumi e torrenti. Un’altra problematica, sempre legata al mondo dell’acqua, con particolare riferimento al ghiaccio, è quella che sta interessando i ghiacciai. In Europa, come nel resto del mondo, molti ghiacciai continuano infatti a ritirarsi.

Scioglimento ghiacciai, a rischio il più esteso d'Italia

L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso gli ultimi dati rilevati dal satellite Cryosat. Dal 2010 al 2020, la criosfera, cioè il ghiaccio presente sul nostro Pianeta, si è ridotta di 2.720 miliardi di tonnellate. Numeri che preoccupano e non poco.

Dati che trovano conferma anche in quelli forniti dai satelliti Landsat della NASA. Secondo l’ultimo rapporto (2022) del WMO, l’Organizzazione Metereologica Mondiale, gli ultimi otto anni sono stati i più caldi di sempre e lo scioglimento dei ghiacci polari è arrivato a toccare il 2% annuo. Anche il pack, il ghiaccio di mare che si forma nell’Artico e intorno all’Antartide, ogni anno è soggetto a un notevole ridimensionamento.

A conferma di quanto riportato ci sono le immagini riprese in time-lapse e senza interruzione fra il 4 luglio 2020 e il 19 settembre 2022, dal Servizio Glaciologico Lombardo sulla Vedretta del Mandrone, che scende dal Pian di Neve dell’Adamello verso la Val Genova e il Trentino. Dalle immagini si evince che in due anni il ghiacciaio si è ridotto di 174 metri e ha perso 18 metri di spessore. Questo conferma ancora una volta che i ghiacciai delle Alpi, e quello dell’Adamello è il più grande d’Italia, stanno rapidamente scomparendo.

Le piogge dell’ultimo mese, e lo scioglimento della neve sulle Alpi, hanno fatto risalire il livello del Lago d’Iseo, dove l’Oglio porta le acque del versante lombardo dell’Adamello, e quelle del Garda dove confluiscono quelle del versante del Trentino Alto Adige. La ripresa del livello dei laghi è sicuramente una buona notizia, anche se a preoccupare sono ghiacciai che continuano a scomparire.