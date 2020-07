Forti temporali in arrivo: c'è il rischio di grandinate e nubifragi

Correnti relativamente instabili continueranno ad affluire sul Nord Italia, dando origine a rovesci e temporali anche nella giornata di oggi, mentre al Centro-Sud l'alta pressione garantisce ancora tempo soleggiato e caldo in ulteriore intensificazione.

Il tempo peggiorerà ulteriormente nella giornata di domani, quando una nuova perturbazione (la numero sette di luglio) investirà il Centro-Nord favorendo la formazione di numerosi temporali e una sensibile attenuazione del caldo; i temporali potrebbero essere localmente anche intensi, con il pericolo di grandinate e nubifragi. Sabato il tempo migliorerà al Nord e questa stessa perturbazione scivolerà, accompagnata da poche piogge residue, sulle regioni meridionali.



Previsioni meteo per giovedì. Oggi al Nord prevarrà un'alternanza tra sole e nuvole, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Prealpi, Appennino, pianura piemontese e, a fine giornata, anche sulle pianure di Lombardia e Veneto.

Nel resto d’Italia mattinata di bel tempo, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone appenniniche, con isolati acquazzoni sui rilievi del Centro. Temperature massime con poche variazioni, quasi dappertutto comprese fra 28 e 34 gradi, ma con possibili picchi intorno ai 35 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Mentre al Sud e sulle Isole maggiori prevarrà ancora il bel tempo, su gran parte del Centro-Nord quella di domani sarà una giornata nuvolosa.

Nel corso del giorno rovesci e temporali si svilupperanno praticamente su tutte le regioni settentrionali, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo. Le temperature massime caleranno in gran parte del Centro-Nord e Sardegna.