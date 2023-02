Forti nevicate in California, imbiancata anche Hollywood: le ultime news e le immagini video

Forti nevicate hanno imbiancato gran parte della California andando a creare panorami suggestivi in città famose come Hollywood e Los Angeles. Numerosi i disagi. Moltissime persone sono rimaste al buio per ore e ore a causa dell'interruzione dell'energia elettrica. Ecco le immagini che ci giungono dall'America e le ultime notizie in merito.

California avvolta da una bufera di neve: la situazione

Una tra le più intense bufere degli ultimi decenni si è abbattuta nelle scorse giornate soprattutto sulla California del Sud. In questo modo le abbondanti nevicate hanno creato numerosi disagi a Los Angeles. Per la città è stata infatti emanata una allerta meteo per bufere così come non accadeva dall'ormai lontano 1989.

La neve, caduta copiosa, non ha solo creato panorami mozzafiato, ma anche numerosi problemi alla popolazione. Quali? In primis sono state interrotte numerose vie di comunicazione. Alcune delle principali autostrade sono state chiuse, infatti, proprio a causa del gelo e della neve. Chiusi anche alcuni tratti dell’autostrada che collega Messico, Stati Uniti e Canada.

La neve e il vento hanno oltretutto severamente danneggiato le linee elettriche, privando di energia ben 120 mila abitazioni in California.

Neve a Hollywood e Los Angeles: immagini virali sui social

Negli ultimi giorni sono diventate virali sui social, da Twitter a Facebook, passando per Instagram, le foto e i video che gli abitanti della California o i turisti presenti hanno diffuso in merito alla neve. I soggetti più gettonati negli scatti? Giardini imbiancati, piscine coperte completamente bianche, palme innevate e tetti ricolmi di neve fresca.

A spopolare però tra le foto è stata anche quella dell'iconica insegna "Hollywood" o quella del deserto del Mojave, oltre a la Santa Clarita Valley e l'Inland Empire.

Tra neve e inondazioni: gli avvisi di evacuazione

Tutto lo stato della California è alle prese con avverse condizioni meteo e grosse problematiche. Se a Sud è la neve a creare disagi, nelle altre zone vi sono le piogge incessanti. Le autorità hanno avvertito la popolazione che a causa di queste ultime potrebbero verificarsi colate detritiche in alcune aree devastate dagli incendi negli ultimi anni per questo e per il rischio idrogeologico sono stati pertanto emessi avvisi evacuazione, con i residenti invitati a essere pronti a fuggire in breve tempo.