Fine settimana tra sole e nuovi temporali

Anche in questo fine settimana l’alta pressione eviterà di occupare con decisione il nostro Paese, ma nonostante ciò riuscirà a proteggere l’Italia dal passaggio di nuove perturbazioni: le condizioni meteo saranno quindi nel complesso buone, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone montuose e pochi locali sconfinamenti lungo le coste. Grazie al parziale miglioramento del tempo, in molte zone d’Italia le temperature saliranno leggermente, ma in ogni caso quasi dappertutto continueranno a oscillare attorno ai valori tipici del periodo.

Previsioni meteo per oggi. Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Nord, medio versante adriatico e Sud Peninsulare, prevalenza di cielo sereno altrove. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su zone alpine, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano, interno della Puglia, Appennino Campano, Basilicata e rilievi della Calabria. Temperature il leggero aumento al Nord e medio versante tirrenico.

Previsioni meteo per domenica. Un po’ di nubi, alternate a momenti soleggiati, su Alpi, zone del Centro, Basilicata e regioni del basso versante tirrenico: isolati temporali, soprattutto al pomeriggio, su Appennino Centrale, Irpinia, Appennino Lucano e Calabria. Giornata bella e soleggiata altrove. Temperature massime in leggera crescita in gran parte del Centro-Nord.