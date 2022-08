Meteo: Ferragosto con nubi e temporali al Nord e caldo in aumento al Centro-Sud

L’ultima perturbazione (numero 2 di agosto) si sta ormai allontanando, per cui la situazione meteo oggi, domenica 14 agosto, risulterà nel complesso tranquilla, con pochi rovesci residui più che altro confinati su Alpi ed estremo Sud, mentre le temperature, sebbene in rialzo, non si allontaneranno dai valori medi stagionali.

Già domani, lunedì di Ferragosto, una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) lambirà però l’Italia, causando il ritorno di nubi e temporali al Nord e parte del Centro; al Sud e Isole invece il tempo sarà soleggiato e caratterizzato da un sensibile rialzo termico, con valori massimi di nuovo oltre i 35 gradi. Il caldo si farà più intenso tra martedì 16 e giovedì 18 agosto, soprattutto al Centro-Sud e Isole, con temperature ben oltre la norma e punte vicine ai 40 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 14 agosto

Alternanza tra sole e nuvole al Nord-Ovest e Sud Peninsulare, con isolati e brevi rovesci su Alpi Occidentali e zone interne della Calabria. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in rialzo al centro-Nord e Sardegna, ma comunque vicine alla norma. Ancora ventoso per Maestrale al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 15 agosto

Ferragosto con nuvole su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, con isolati rovesci e temporali nel corso del giorno su tutte le regioni settentrionali, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Al Sud tempo in generale soleggiato.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord, in aumento invece al Sud e Isole, con punte di 36-37 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti meridionali su tutti i mari.