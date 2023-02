Fare attività fisica per bruciare grassi al mattino è più efficace: lo studio

Fare attività fisica fa sempre bene ma uno studio ha dimostrato che - quando l'obiettivo è quello di tenere sotto controllo anche il peso - sono le prime ore del mattino a dare i migliori risultati. Ecco tutti i dettagli.

Attività fisica mattutina per bruciare più calorie, più efficace

Un recente studio sui topi - svolto congiuntamente dai ricercatori del Karolinska Institute in Svezia e dell’Università di Copenaghen in Danimarca - ha svelato che l'esercizio fisico in tarda mattinata è molto più efficace di quello fatto a tarda sera. Una corsa al mattino avrebbe quindi maggior effetto sull'accelerazione del metabolismo rispetto ad una fatta al tramonto, aiutando a smaltire di più anche eventuali chili di troppo.

Come spieg Juleen. R. Zierath del Karolinska Institute:

La giusta tempistica sembra essere importante per l’equilibrio energetico del corpo e per aumentare i benefici dell’esercizio per la salute, ma sono necessari ulteriori studi

Lo studio in dettaglio

Nello specifico, i ricercatori hanno studiato il tessuto adiposo dei topi dopo una sessione di attività fisica intensa svolta in due diversi momenti della giornata: all’inizio della loro fase attiva e di quella di riposo. Dallo studio è emerso che l'esercizio fisico svolto all'inizio della fase attiva - corrispondente alla nostra tarda mattinata - incideva molto di più sul metabolismo dei grassi.

Il risultato dello studio è stato pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze Pnas. Tuttavia - trattandosi di una ricerca effettuata sui roditori - necessita di ulteriori conferme sull'uomo. I topi infatti, pur condividendo con noi molte funzioni fisiologiche di base e siano da tempo studiati come modello per capire meglio anche il nostro metabolismo, sono animali più notturni e presentano anche svariate differenze rispetto a noi umani.