Energia: caro-bollette, i 20 consigli Enea per risparmiare

In occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, l'Enea, Agenzia per le nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile, ha presentato una guida in 20 punti per risparmiare sui consumi e fare qualcosa di concreto per la salvaguardia ambientale.

Comportamenti quotidiani per risparmiare energia ed evitare il "caro bollette"

Il vademecum del risparmio energetico stilato dall'Enea prevede alcuni accorgimenti che, se introdotti nei nostri comportamenti quotidiani, possono portare a un risparmio anche del 10% in bolletta.

Tra le abitudini virtuose per un'ottimizzazione dei consumi energetici Enea pone, ad esempio, quella di evitare di aprire le finestre con i caloriferi accesi e spegnere la luce quando usciamo dalla stanza. Anche evitare di lasciare il pc acceso quando non viene usato e spegnere il riscaldamento quando usciamo di casa sono gesti che possono alleggerire in maniera importante la bolletta.

In molti casi a determinare i costi esagerati è poi l'abitudine di eccedere nella temperatura interna dei locali, posizionando il termostato oltre i 20°C. Ricordiamo che, soprattutto la notte, temperature elevate sono non solo inutili e dispendiose, ma anche alleate di un sonno poco rigenerante. Una buona abitudine che riguarda proprio le ore notturne è quella di schermare le finestre con persiane, avvolgibili o tende, per limitare al minimo la dispersione del calore.

Riguardo alle caldaie è sempre bene prediligere modelli a condensazione, che permettono di risparmiare fino al 22% di gas metano rispetto alle caldaie tradizionali. La presenza delle valvole termostatiche sui caloriferi permette di ottenere un risparmio di circa il 13% sul consumo del gas metano.

Anche lasciare in stand-by televisori e apparecchi in genere può contribuire a generare consumi elevati. Quelle "innocue lucine rosse" tanto innocue non sono: se lasciate sempre accese possono infatti provocare un aumento dei consumi fino al 10%. Per venire in aiuto di coloro che magari dimenticano spesso di spegnere completamente gli apparecchi sono arrivati in commercio i dispositivi standby stop, che con un costo di pochi euro permettono di assicurarsi inutili sprechi andando a interrompere l'alimentazione degli apparecchi spenti.

Risparmiare energia: gli errori più frequenti segnalati da Enea

Un congelatore che ha accumulato eccessive quantità di ghiaccio consuma di più: ecco perché è importante provvedere al regolare sbrinamento di frigo e freezer. Anche in questo caso la tecnologia viene in aiuto, proponendo sul mercato modelli a sbrinamento automatico che consentono di non dover programmare azioni manuali. Meglio ancora se il frigo a sbrinamento automatico è in classe energetica elevata.

Quello delle classi energetiche è un elemento che però interessa tutti gli apparecchi elettrici. Al momento dell'acquisto è quindi bene fare sempre attenzione ai consumi degli elettrodomestici, scegliendo quelli più virtuosi.

Tra gli errori più comuni che spesso facciamo c'è anche quello di collocare il bucato sui radiatori. I panni stesi ad asciugare assorbono il calore destinato all'ambiente, richiedendo consumi maggiori per creare nell'ambiente la temperatura desiderata. Lo stesso discorso vale per i divani collocati davanti al radiatore, che "bloccano" il calore impedendogli di distribuirsi nella stanza.

Per ridurre i consumi energetici può davvero bastare poco. Anche sostituire le lampadine in casa con performanti lampade led permetterà di abbassare la bolletta della luce in modo considerevole.

I 20 punti taglia-spesa Enea

Ecco i 20 punti taglia-spesa consigliati da Enea: