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El Niño rallenta la rotazione terrestre e allunga le giornate: ecco perché

El Niño può rallentare la rotazione terrestre e allungare la durata delle giornate di circa un millisecondo durante gli episodi più intensi. Il fenomeno dipende dai cambiamenti nella circolazione dei venti e dallo scambio di momento angolare tra atmosfera e Terra.
Ambiente20 Ottobre 2026 - ore 14:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Perché El Niño può rallentare la rotazione terrestre e allungare le giornate? Ebbene il fenomeno non influenza soltanto le temperature degli oceani e gli equilibri atmosferici, ma può modificare anche, seppure in misura minima, la velocità di rotazione della Terra.

Si tratta pertanto di un fenomeno climatico importante, caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale, capace di innescare una serie di cambiamenti nella circolazione dei venti che si ripercuotono sull'intero sistema terrestre.

Proprio per questo motivo si può dire che El Niño rallenti la rotazione terrestre. Si tratta di un leggerissimo rallentamento della rotazione del pianeta e di un impercettibile aumento della durata del giorno.

El Niño rallenta la rotazione della Terra: quando e come?

Quando e come si verifica l'influenza de El Niño sulla rotazione terrestre? Secondo le stime riportate dalla NOAA, tale evento climatico può fare la differenza, seppur minima ed impercettibile, durante un episodio intenso e la variazione di rotazione o il prolungamento del giorno può di conseguenza raggiungere circa un millisecondo.

Si tratta di una differenza impossibile da percepire nella vita quotidiana, ma significativa per comprendere quanto siano strettamente collegati oceani, atmosfera e dinamiche della Terra.

Come? Gli scienziati hanno reso noto che il meccanismo alla base di questo fenomeno riguarda lo scambio di momento angolare tra l'atmosfera e la parte solida del pianeta. Per comprendere questo discorso occorre sapere che durante El Niño gli alisei che soffiano sul Pacifico tropicale tendono a indebolirsi mentre cambiano intensità e distribuzione anche altri flussi atmosferici.

Queste variazioni modificano il movimento delle grandi masse d'aria e la quantità di momento angolare associata alla loro circolazione. La conseguenza della conservazione di questa grandezza fisica comporta che la Terra possa rallentare leggermente la propria rotazione.

Per spiegare al meglio tutto ciò è stata usata la metafora della pattinatrice o della ballerina che gira su se stessa. Quando la ballerina, che si avvita su se stessa, distribuisce la massa più lontano dall'asse di rotazione, il suo movimento rallenta.

Al contrario, inoltre, quando al posto de El Nino si verifica La Niña, fenomeno caratterizzato da un raffreddamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale, l'effetto sulla rotazione terrestre può essere opposto.

Riscaldamento globale e rotazione terrestre: cosa dicono gli studi degli scienziati

Cosa dicono gli studi degli scienziati sul riscaldamento globale e rotazione terrestre? Non solo il fenomeno de El Nino, ma anche quello più generale del riscaldamento terrestre è stato analizzato nei minimi dettagli. In uno studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science ha esaminato il ruolo dell'aumento delle temperature nella circolazione atmosferica, utilizzando tre modelli climatici e ben centonovanta simulazioni.

In uno scenario caratterizzato da emissioni elevate di gas serra fino alla fine del secolo, i ricercatori hanno valutato come i cambiamenti nei movimenti dell'atmosfera possano influenzare la rotazione terrestre. Le stime indicano che un aumento di un grado della temperatura media globale potrebbe allungare la giornata di circa un decimo di millisecondo. A incidere sono anche altri fattori, tra cui la distribuzione delle acque, lo scioglimento dei ghiacci e le variazioni stagionali dei venti.

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Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre ore 17:42

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