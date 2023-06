Docce solari, acqua calda in terrazzo o giardino a costo zero: le soluzioni

È abitudine di molti, per chi ovviamente ha la possibilità di avere un giardino o un terrazzo, fare la doccia all’aperto, soprattutto in estate, dopo che si è stati sdraiati a prendere il sole. Per chi ama rinfrescarsi con la doccia all’aperto esiste un modo molto pratico, ecologico ed economico: la doccia solare. Un prodotto che facilmente si trova in commercio, e che ha preso sempre più piede, in modo particolare fra coloro che hanno uno spazio esterno o chi viaggia in camper.

Docce solari: ecco come funzionano

Le docce solari funzionano senza l'utilizzo dell'energia elettrica e sono caratterizzate dalla presenza di un serbatoio, un tubo flessibile con una lunghezza che può variare dai 2 ai 5 metri e un soffione.

A riscaldare l'acqua contenuta nel serbatoio ci pensa il sole. L'acqua può raggiungere anche i 60°C. Alcune soluzioni in commercio sono dotate di un miscelatore che permette di regolare il getto e la temperatura dell'acqua.

Esistono modelli sia fissi che portatili. Quest’ultimi adatti soprattutto per chi si sposta in camper o in roulotte. Con una spesa maggiore si può acquistare anche un modello dotato di pannelli fotovoltaici, in modo da avare l’acqua tiepida il prima possibile.

Quali modelli acquistare

Le docce solari sono facilmente acquistabili sia online che nei negozi. I serbatoi di alcuni sistemi in commercio possono contenere fino a 75 litri d’acqua. Ci sono inoltre modelli di vari colori e materiali (acciaio o plastica PVC), alcuni anche con un design accattivante. Per quello che concerne i costi, ci sono modelli a partire dai 100 euro fino a modelli che costano 300 euro e oltre, per quelli più innovativi.