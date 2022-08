Lo scheletro di un dinosauro, lungo circa 25 metri, è stato ritrovato nel giardino di casa di un uomo in Portogallo. A riportare l’incredibile notizia è Sky News Uk: paleontologi di Spagna e Portogallo stanno adesso lavorando sui resti: potrebbero essere i fossili del più grande dinosauro sauropode mai trovato in Europa. I sauropodi erano dinosauri erbivori, a quattro zampe, caratterizzati da un lungo collo e una lunga coda.

La scoperta del dinosauro in giardino

Il proprietario della casa ha scoperto i primi resti mentre studiava come effettuare lavori sull’immobile. I ricercatori hanno adesso ritrovato alcune vertebre e costole, che fanno pensare a un Brachiosauro alto 12 metri e lungo circa 25. I Brachiosauri erano una grande specie di dinosauri vissuti dalla fine del Giurassico fino all’inizio del Cretaceo, tra i 160 e i 100 milioni di anni fa. “Non è usuale trovare resti di un dinosauro in questo modo, ancor meno in questa posizione che conserva la disposizione anatomica naturale” dell’animale, ha commentato con un certo stupore Elisabete Malafaia, ricercatrice dell’università di Lisbona.