Da mercoledì sensibile calo delle temperature

Lunedì nuvole sul settore trrenico e qualche fiocco di neve sulle Alpi. Temperature primaverili e caldo anomalo per il periodo con punte oltre i 20°C, specie sulla Sardegna dove potremo sfiorare i 25°C. Da metà settimana in arrivo aria più fredda di origine artica e sensibile calo delle temperature. Le previsioni per le prossime ore.

Immagine iStock-Getty Images

Nella notte tra martedì e mercoledì fase instabile su Marche, Abruzzo, Molise e Sud peninsulare con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale e la prima neve in Appennino intorno a 700-1000 metri. Il fronte sarà seguito aria decisamente più fredda che entro mercoledì si propagherà un po’ a tutta l’Italia determinando un sensibile calo delle temperature, in particolare al Sud e sulle regioni adriatiche. Mercoledì il tempo sarà instabile e a tratti perturbato sul medio e basso Adriatico, in Basilicata, sulla bassa Calabria e a ridosso della Sicilia settentrionale, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quota neve in calo sui rilievi fino a 500-600 metri nelle aree interne appenniniche, 900-1100 metri sui monti della Sicilia settentrionale. Tempo soleggiato al Nord regioni tirreniche e Sardegna salvo nubi e nevicate sull’Alto Adige settentrionale anche moderate nel settore nord-orientale. Giornata molto ventosa su tutta l’Italia per venti freddi settentrionali localmente burrascosi con raffiche anche prossime ai 100 km/h con mari da molto mossi a molto agitati. Giovedì il tempo migliorerà anche sul medio Adriatico e al Sud con ampie schiarite. Il freddo sarà in intensificazione: nelle regioni meridionali le temperature torneranno a salire entro il fine settimana.