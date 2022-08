Crema solare usata, ecco come riutilizzarla (e come smaltire quella scaduta)

Al ritorno dalle vacanze può accadere di ritrovarsi con un po' di crema solare rimasta all'interno del flacone. Ecco allora qualche idea per riutilizzarla su corpo e capelli o in casa, oltre a qualche prezioso consiglio per smaltire in modo corretto quella eventualmente scaduta.

Crema solare usata, un toccasana per corpo e capelli

Le ferie sono finite e vi è avanzata un po' di crema solare? Gettarla via sarebbe davvero un peccato perché, oltre a potervi essere ancora utile (magari in occasione di una giornata in piscina con gli amici), potrete utilizzarla anche per rendere più splendenti i vostri capelli e per prendervi cura del vostro look.

Non tutti sanno che la crema solare può, infatti, trasformarsi in un ottima maschera nutriente da applicare sulla cute prima dello shampoo o come crema idratante per "riparare" gomiti e talloni screpolati. Creando un impasto con dello zucchero di canna o del sale poi, potrete realizzare un efficace scrub esfoliante fai da te, mentre distribuita sulla pelle del viso prima di truccarvi si rivelerà una perfetta base per il make-up.

In questo modo, la crema solare - oltre ad avervi garantito un'ottima protezione dai raggi UV durante le vacanze - si rivelerà preziosa anche per nutrire la vostra pelle e combattere la secchezza post vacanze.

Olio solare, gli usi domestici che non ti aspetti

Avevate mai pensato di utilizzare l'olio solare rimasto nello zaino per far tornare brillanti i soprammobili in metallo ossidati? Vi sarà sufficiente applicarne una piccola quantità su un panno morbido e strofinare la superficie per farli tornare a brillare.

Allo stesso modo potrete lucidare i mobili in legno. Un vecchio cassettone o un mobile del salotto mostrano i segni del tempo? Con dell'olio solare (anche scaduto) potrete farli tornare lucidi e belli.

Le sostanze nutrienti che li compongono si rivelano preziose anche per trattare gli oggetti in pelle. Per restituire al divano del salotto, alla vostra borsa preferita o ad altri componenti in pelle il loro originario splendore dovrete semplicemente trattarli con un panno inumidito, sul quale avrete applicato un po' di olio solare. Vi basterà asciugarli bene e rimuovere le tracce di prodotto con un panno pulito subito dopo per avere un risultato che vi sorprenderà.

Se invece dovete rimuovere tracce di colla dagli oggetti o macchie d'inchiostro dalle mani potrete farlo applicandone una piccola quantità sulla zona da trattare e poi risciacquando bene.

Protezione solare scaduta, come smaltirla?

Abbiamo visto che la crema solare può essere utilissima anche in casa e per la cura di corpo e capelli, per cui prima di gettarla via vi consigliamo di valutarne gli impieghi alternativi, che in molti casi prevedono la possibilità di usare anche creme solari scadute.

La sua durata va in genere da 6 mesi a un anno, per cui difficilmente potrete riutilizzarla per le vacanze dell'anno prossimo. Se tra le soluzioni di riciclo che vi abbiamo proposto non c'è quella che fa per voi dovrete quindi smaltirla, avendo però cura di farlo nel modo corretto.

Evitate di gettare la protezione solare rimasta nel lavandino o nel wc, perché così facendo inquinereste le falde acquifere. Il modo migliore per smaltire la crema solare scaduta è quello di raccoglierla e gettarla nell'indifferenziato. Una volta svuotata la confezione vi basterà gettare il contenitore dove era racchiusa nell'apposito bidone. Spesso si tratta di flaconi in plastica, ma potrebbe anche trattarsi di una bomboletta spray da smaltire come si fa con le lattine.