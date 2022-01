Capodanno cinese 2022: data, durata, significato, tradizioni e curiosità

C'è grande attesa per i festeggiamenti del Capodanno Cinese, il giorno che segna l'ingresso nel nuovo anno. Il Capodanno, conosciuto anche come Festa di primavera o Capodanno lunare, è un vero e proprio evento per la Repubblica popolare cinese e per diversi paesi dell'Estremo Oriente ma viene celebrato anche in molti altri Paesi, Italia compresa (foto sopra: via Paolo Sarpi a Milano). Ecco tutto quello c'è da sapere.

Tutto pronto in Cina per celebrare il Capodanno cinese, l'evento celebrativo di fine anno che quest'anno ricade martedì 1 febbraio 2022. La festività più celebrata nella Repubblica popolare cinese segna il passaggio dal vecchio al nuovo anno e ha una durata di quindici giorni. Anche in Cina le celebrazioni cominciano alla vigilia del Capodanno, quest'anno il 31 gennaio con il gran finale previsto il 15 febbraio con la Festa delle Lanterne. Quest'anno il Capodanno cinese 2022 segna l’ingresso nell’anno della Tigre come è successo in passato nel 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Le celebrazioni per il Capodanno cinese iniziano la sera della vigilia con la classifica cena di famiglia a base di pesce e pollo cucinati in abbondanza. Tra i piatti tradizionali anche involtini e ravioli. Durante i quindici giorni di festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno spazio anche ad incontri con amici e parenti.

Capodanno cinese 2022, quanto dura l'anno della tigre

Martedì 1 febbraio 2022, data del Capodanno cinese 2022, segna l'ingresso nell'anno della tigre. Le celebrazioni per il nuovo anno coinvolgono non solo in Cina, ma anche Corea, Mongolia, Singapore e Malaysia. Tra i paesi che festeggiano il Capodanno cinese ci son pure Nepal, Bhutan e Vietnam.

Da sempre considerata la festività più celebrata nella Repubblica popolare cinese, il Capodanno cinese è sempre stato vissuto come un momento di riunione e rinnovamento dello spirito. In passato era festeggiato come un momento di rinnovata fertilità della terra visto che ricadeva nei primi giorni della Primavera, ma anche come una data importantissima per gli affari. Entro la data del capodanno cinese, infatti, i debiti andavano saldati come segno di buon augurio per l'inizio di un anno di successo.

La durata del Capodanno cinese è di quindici giorni e termina con Festa delle Lanterne, il giorno che sancisce la sua fine. In questa data, che corrisponde alla prima notte di luna piena del calendario cinese, la gente esce per le strade con una lanterna rossa tra le mani. Poi le lanterne vengono accese e lasciate andare verso il cielo come un rito propiziatorio visto che la gente affida a loro i propri sogni, speranze e desideri per il nuovo anno.

Capodanno cinese 2022 in Italia, dove si festeggia

Via Paolo Sarpi, Milano

Il Capodanno Cinese si festeggia non solo nella Repubblica popolare cinese e in Estremo Oriente, ma anche nel nostro Paese. In Italia diversi sono gli eventi organizzati nelle più grandi città pronte a celebrare il 2022 cinese, l'anno della Tigre. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, quest'anno sono previste diverse attività per celebrare l'anno della Tigre. A cominciare dalla città di Milano che, nonostante la cancellazione della tradizionale parata del dragone di Via Paolo Sarpi, è pronta ad accogliere il nuovo anno con decorazioni e lanterne.

A Napoli, invece, previsti una serie di spettacoli ed eventi culturali per grandi e piccini presso il Museo archeologico nazionale. Previsti festeggiamenti anche a Prato dove è possibile ammirare le decorazioni e assaggiare piatti tipici della cucina cinese nei ristoranti del quartiere Chinatown. Roma celebra il Capodanno Cinese con un tour interculturale in zona Esquilino organizzato dall'associazione Viaggi Solidali, mentre in molti ristoranti cinesi è possibile gustare i piatti tipici della cucina del Sol Levante. Infine a Torino è possibile recarsi presso il Museo di Arte Orientale per partecipare ad alcune attività dedicate alle famiglie. Annullate sfilate e manifestazioni per le restrizioni Covid-19.