Caldo anomalo e venti forti a inizio settimana

Nella giornata di domenica il tempo resterà stabile sull'Italia anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare al Nord, settori tirrenici e Sardegna. Dalla sera qualche pioggia in arrivo in Liguria. Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì il transito di una veloce e non intensa perturbazione determinerà una nuvolosità variabile in gran parte d’Italia più consistente nel settore alpino, all’estremo Nordest e nelle zone interne e tirreniche della Penisola, al mattino anche nel resto del Nord. Qualche pioggia anche consistente sarà possibile nell’interno dell’alta Toscana, precipitazioni più deboli, brevi ed isolate potranno interessare anche la Liguria di Levante, il Lazio, la Campania, il nordovest della Calabria, il Friuli Venezia Giulia e le Alpi centrali di confine con limite della neve almeno oltre i 1300 metri. Temperature in sensibile rialzo nelle minime un po’ dappertutto, prevarranno i rialzi anche nelle massime per effetto di miti venti di Libeccio che in tutti i mari e al Centro-sud soffieranno da moderati a forti, specie tra il settore ligure e l’alto Tirreno. In queste aree, a ridosso dell’Appennino settentrionale e nelle Alpi occidentali avremo raffiche burrascose. Martedì sarà un’altra giornata molto ventosa per venti occidentali con raffiche che potranno toccare gli 80-90 km/h sui mari di Ponente e sulle Alpi occidentali. Sarà una giornata abbastanza soleggiata a parte il passaggio di velature, con qualche addensamento più compatto che rimarrà addossato alle Alpi di confine dove sarà possibile qualche nevicata oltre i 1000 metri di quota. Temperature in generale aumento con valori che potranno raggiungere i 20°C lungo il versante adriatico e localmente superarli sui settori orientali delle Isole. Anche al Nord si potranno toccare punte diffusamente oltre i 15°C. Più incerta è la tendenza per la giornata di mercoledì durante la quale è probabile il passaggio di un sistema nuvoloso i cui effetti tuttavia sono ancora da delineare nei dettagli. Nei giorni successivi dovrebbero proseguire queste correnti occidentali che potrebbero determinare un temporaneo peggioramento nella giornata di venerdì seguito poi da un possibile nuovo rinforzo dell’alta pressione nel prossimo weekend.

Immagine iStock-Getty Images