Breve fase di maltempo al Centro-Sud: piogge, forti venti e calo termico

Una perturbazione (numero 5 del mese) proveniente dal Nord Atlantico alla fine di martedì raggiungerà l’Italia e mercoledì, nell’attraversare la nostra Penisola, porterà piogge sparse su molte zone del Centro-Sud, qualche nevicata sull’Appennino Centrale e intensi venti settentrionali su gran parte del Centro-Sud e Isole. Giovedì, nell’abbandonare la Penisola, la perturbazione porterà le sue ultime piogge sulle estreme regioni meridionali. Le correnti fredde che seguono la perturbazione favoriranno, tra mercoledì e giovedì, un generale calo delle temperature, che però nel complesso rimarranno leggermente sopra la norma. Nell’ultima parte della settimana, tra venerdì e domenica, si ripristineranno condizioni anticicloniche, con tempo stabile in tutta Italia.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì nuvole in gran parte d’Italia, ma con diffuse schiarite al Nordovest già da metà giornata. Nel corso del giorno piogge su Emilia, Romagna, gran parte del Centro, Campania, Calabria Tirrenica e, in serata, anche Puglia e Basilicata; qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1000-1400 metri. Al mattino qualche nevicata sulle zone alpine di confine oltre 800-1000 metri. Temperature stazionarie o in leggera diminuzione. Venti da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna; dal pomeriggio graduale rinforzo del maestrale anche sulla Sicilia e sul Tirreno e dei venti di foehn nelle valli alpine. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 70 e 75).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al mattino nuvole residue su medio versante adriatico e regioni meridionali, con qualche pioggia su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, e deboli nevicate sui rilievi di queste regioni oltre 800-1000 metri; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio ampie schiarite anche su regioni centrali adriatiche e Sud. Temperature massime in ulteriore sulle regioni adriatiche e al Sud.