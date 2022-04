Arriva la nuova tessera sanitaria: cosa cambia e cosa sparisce

Grandi novità in arrivo per la tessera sanitaria, il documento plastificato indispensabile per l’accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Non solo, la tessera funziona anche da Codice fiscale e Carta nazionale dei servizi. Ma cosa cambia?

Tessera sanitaria: come cambia

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale martedì 22 marzo ma già in vigore in realtà da inizio mese, ha inserito una serie di novità per quanto concerne la tessera sanitaria. Dall'1 marzo, infatti, il documento si presenta con una nuova veste grafica sia in caso di rinnovo che di nuovo rilascio. All'interno del decreto si legge: "Nei nuovi documenti sarà eliminata la nota regionale di accompagnamento". Non solo: "le TS-CNS sostituiranno progressivamente i layout personalizzati delle Regioni/Province Autonome riportati al capitolo 2".

Curiosi di scoprire cosa cambia? Tra le principali novità c'è l'abolizione del logo della regione di residenza. Non solo, per i cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano verrà riportata la doppia dicitura in lingua italiana e tedesca. Non cambia nulla sui termini scadenza: la tessera avrà una durata di sei anni. Sul retro, invece, rimane la tessera europea di assicurazione di malattia, che permette alla persona di ricevere prestazioni mediche in uno degli Stati dell'Unione Europea.

La tessera sanitaria cambia veste grafica

La nuova veste grafica della tessera sanitaria riguarda tutti i documenti rinnovati e/o richiesti dal 1 marzo 2022. Ricordiamo che la tessera è un documento plastificato delle dimensioni di una carta di credito necessario per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed europeo: visite, esami di laboratorio, ricoveri e tanto altro. Non solo, questo documento funge anche da codice fiscale e carta nazionale dei servizi per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione.

La tessera si presenta con una parte anteriore dove è riportato il codice fiscale (16 caratteri di tipo alfanumerico), la data di scadenza e tutti i dati del soggetto. Nella parte posteriore, invece, c'è una banda magnetica, un codice barcode, la sigla dello stato che rilasciata la tessera, il numero di identificazione dell’istituzione (in questo caso 500001 Ssn-Min Salute) e il numero identificativo del documento. La nuova tessera sanitaria verrà spedita direttamente all’indirizzo di residenza registrato presso l’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate.