Anticiclone sull'Italia, sole protagonista ma attenzione alla nebbia al Nord

Nei prossimi giorni l'alta pressione, nonostante qualche temporaneo e locale disturbo, sarà protagonista sulla scena euro-mediterranea. Di conseguenza prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma con elevato rischio di formazione di nebbia soprattutto nelle pianure del Nord. Annuvolamenti significativi accompagnati da brevi e isolate piogge saranno possibili oggi solo sulle isole maggiori e domani sulla Sardegna meridionale, a causa di una depressione in quota in movimento dal Tirreno verso il Nord Africa.

Nel fine settimana gli effetti dell’alta pressione saranno evidenti soprattutto al Centro-Nord, mentre le regioni meridionali, e le Isole, e parzialmente anche quelle del medio Adriatico, saranno soggette alla vicinanza di un’area di bassa pressione posizionata sul Nord Africa, che determinerà più che altro un po’ di nuvolosità sparsa.



Le temperature, dopo un primo rialzo, si assesteranno su valori nella media o leggermente al di sopra specie nelle zone soleggiato del Nord. Anche per la prossima settimana non si prevedono grossi colpi di scena: la probabile persistenza della struttura anticiclonica garantirà nella parte centrale dell’inverno altre giornate stabili, assenza di precipitazioni rilevanti e clima non particolarmente freddo.

Previsioni meteo per oggi. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle isole maggiori, più compatte su est Sardegna e ovest Sicilia dove non si escludono isolate piogge. Al mattino e dalla sera formazione di nebbie diffuse e localmente fitte in pianura padana, particolarmente persistenti sulla bassa Lombardia. Temperature minime ancora leggermente sottozero in molte zone del Centro-Nord, massime quasi dappertutto in leggero aumento.

Previsioni meteo per giovedì. Insistono condizioni di tempo stabile con ampie schiarite in gran parte del Paese, salvo ancora qualche annuvolamento più compatto su Puglia, Basilicata, Calabria ionica, est Siciliae settori orientali e meridionali della Sardegna; non si escludono locali piogge nel Cagliaritano. Al mattino presenza di nebbie diffuse e localmente fitte sulle pianure del Nord dove potranno persistere localmente anche nelle ore centrali del giorno. Alla sera nubi in aumento sulla Liguria e nebbie sempre più diffuse in val padana. Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori sopra la media nelle aree più soleggiato del Nord.

