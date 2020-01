Alta pressione in lieve indebolimento

Il parziale e temporaneo indebolimento della vasta area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale permette il transito di un debole sistema nuvoloso che non sarà comunque accompagnato da precipitazioni rilevanti. Successivamente, fra domenica e lunedì, un nucleo di aria fredda diretto verso i Balcani riuscirà a lambire anche la nostra penisola determinando un rinforzo dei venti settentrionali e un conseguente calo termico, più marcato al Centro-Sud; durante questa fase non si escludono sporadiche precipitazioni sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali, col ritorno di qualche fiocco di neve sull’Appennino. Dopo questa breve parentesi è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che riporterà prevalenti condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico, ma anche da possibili nebbie in pianura al Nord.

Previsioni meteo per sabato. Ampie schiarite al Nord e, inizialmente, anche all’estremo Sud; nebbie o strati nuvolosi bassi in diradamento in Emilia Romagna e in Toscana. Altrove cielo nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. In giornata graduali rasserenamenti al Centro a partire da Toscana e Marche, nubi in estensione, invece, all’estremo Sud. Tra sera e notte possibili piogge sulla Calabria tirrenica e nel Messinese. Temperature massime in aumento al Nord con valori oltre la media; quasi stazionarie al Centro-Sud. Venti di Maestrale su Adriatico, Sud e Isole, fino tesi su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. Venti di Foehn nelle vallate alpine.

Previsioni meteo per domenica. Prevalenza di sole al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche, coste campane e Sardegna; qualche nebbia nel primo mattino nel Polesine, nelle valli della Toscana e dell’Umbria. Nuvolosità variabile nelle altre regioni con brevi e isolate precipitazioni su Abruzzo e Molise, con quota neve intorno 900-1000 metri, sulla Sicilia tirrenica e in forma ancora più occasionale su Puglia, Lucania e nord-est della Calabria. Temperature minime in lieve aumento al Sud e in Sicilia; massime in leggero calo al Nord-Ovest,sul medio e basso Adriatico. Venti intensi settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Mari: molto mossi o agitati il medio-basso Adriatico, lo Ionio e il Mare e Canale di Sardegna; poco mossi o mossi gli altri bacini.

