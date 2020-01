A metà settimana torna l'alta pressione

Le

il tempo risulterà stabile e soleggiatocon una prevalenza di cieli sereni. Da segnalare solo una maggiore nuvolosità sullaorientale e sulle estreme regioni nord-occidentali. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori diurni miti per il periodo e al di sopra della norma, intorno o. All’alba deboli gelate al Nord e nelle aree interne del Centro. Venti moderati o tesi di Scirocco attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.conferma un temporaneo peggioramento per; si tratta della n.4 di gennaio, la stessa che a inizio settimana causa maltempo sulla Sardegna, collegata a una circolazione ciclonica in lenta evoluzionee l’Africa nord-occidentale. A partirequesta struttura perturbata verrà “riassorbita” dal normale flusso atlantico: muovendosi verso est/nord-est transiterà sulla penisola dando luogo a una veloce fase di maltempo con alcune precipitazioni attese sulletra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato, nevose al Nord anche a quote collinari. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta come tempistiche e per quanto riguarda l’esatta traiettoria: i prossimi aggiornamenti ci permetteranno di essere più precisi.specialmente al Centro-Sud.