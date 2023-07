4 luglio, che cos'è la festa dell'Indipendenza americana e come si festeggia negli USA?

Se chiedete agli Americani quale sia la loro festa preferita, risponderanno sicuramente parlandovi del 4 luglio. Ma cosa si festeggia in questo giorno, perché è così importante e cosa si fa per celebrarlo?

Cosa si festeggia e cosa si fa in America il 4 luglio

Avete presente il nostro 25 aprile? Beh, prendetelo e moltiplicatelo per 1000 esagerando in tutto in pieno stile americano e forse avrete una vaga idea di cosa possa essere negli States il 4 luglio. Si tratta di una festività molto sentita dagli Americani poiché rappresenta la nascita ufficiale degli Stati Uniti. In questa data commemorativa si celebra infatti la Dichiarazione di Indipendenza del 1776, quando gli Stati Uniti ottennero la propria libertà dalla Gran Bretagna. Prima di allora, il territorio americano faceva parte dell'Impero britannico e le 13 colonie, i predecessori degli attuali Stati, erano conosciute come "l'America britannica".

Essendo una celebrazione dell'indipendenza nazionale, il 4 luglio è una giornata colma di gioia e divertimento. È uno degli eventi più vivaci e affascinanti dell'anno, un'opportunità per riunirsi con amici, gustare i deliziosi piatti estivi, ascoltare musica e divertirsi tutto in nome del tipico patriottismo made in USA. Ma cosa si fa di preciso ogni anno il 4 luglio? La giornata si svolge in modo informale, ma vi è un importante codice di abbigliamento da rispettare: è praticamente obbligatorio indossare il rosso, il bianco e il blu, i colori nazionali e della bandiera americana. Il rosso rappresenta forza e coraggio, il bianco simboleggia purezza e innocenza, mentre il blu richiama i valori di perseveranza e giustizia.

Come si festeggia il 4 luglio negli USA

Il 4 luglio è un giorno di socializzazione, con sfilate, feste cittadine e di quartiere che si tengono in quasi tutte le città degli Stati Uniti. Le celebrazioni più grandi si svolgono a Washington D.C., ma quelle imperdibili hanno luogo a Philadelphia, poiché fu proprio qui che venne firmata la Dichiarazione di Indipendenza ed è d'obbligo per la città celebrare in grande stile. Tipico di Philadelphia è il "Party on the Parkway", un grande raduno in cui un'area intera della città viene chiusa al traffico per offrire spettacoli, giochi, cibi da strada e attività per tutta la famiglia. I concerti sono un ottimo modo per trascorrere la giornata: nella maggior parte delle città si tengono concerti o spettacoli nei parchi. A New York, ad esempio, c'è il "Central Park SummerStage", un festival che offre concerti gratuiti e proiezioni di film all'aperto. In tutta la città si tengono anche numerosi spettacoli teatrali. È il luogo ideale per distendersi su una coperta, rilassarsi guardando un film e poi godersi lo spettacolo dei fuochi d'artificio.

Il 4 luglio è una giornata da trascorrere all'aria aperta, vagando e divertendosi, nonché un'occasione per trascorrere del tempo con le persone care: che si scelga di trascorrerlo con parenti o amici, è un giorno speciale per condividere momenti con chi ti sta accanto. In alcune parti del paese, le famiglie approfittano dell'occasione per affittare una casa sulla spiaggia e godersi una vacanza insieme, mentre altri si riuniscono con coinquilini e amici per esplorare gli eventi nella città. Quindi, se vogliamo dirla tutta, non conta come si festeggi il 4 luglio o che cosa si faccia in questo giorno, l'importante è stare con le persone a cui si vuole bene.