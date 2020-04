Venerdì santo con sole e clima mite

Per tutto il resto della settimana l’alta pressione occuperà stabilmente il cuore del nostro continente, estendendo la sua influenza anche all’Italia, dove impedirà l’arrivo di nuove perturbazioni.

Fino a Pasqua ci attende quindi tempo bello e stabile in tutta Italia, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie in alcune zone del Paese: in particolare al Nord e nel versante tirrenico, a partire da domani si potrebbero toccare addirittura punte di 25 gradi, con uno scarto dalla norma anche di 7-9 gradi.

Nel lunedì di Pasquetta l’indebolimento dell’alta pressione favorirà invece un aumento della nuvolosità: i dettagli.

Previsioni meteo per venerdì. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; nelle ore centrali del giorno osserveremo l'arrivo di poche nuvole innocue, in generale confinate sulle zone alpine.

Venti per lo più deboli; temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, con punte anche di 24-25 gradi, specie al Nord e nelle regioni tirreniche.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio tempo sempre nel complesso soleggiato, con temporaneo e modesto aumento della nuvolosità solo su Alpi e zone appenniniche.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, sempre ben al di sopra delle medie stagionali.