Venerdì rapida fase piovosa al Centro-sud

Nella giornata di venerdì la perturbazione scivolerà rapidamente sulle regioni del Centro-Sud mentre il sole tornerà nel Nord Italia e dal pomeriggio anche al Centro; tuttavia già in serata questa veloce perturbazione avrà abbandonato anche le regioni meridionali. Il peggioramento sarà accompagnato da aria relativamente mite e da un nuovo rinforzo del vento. Il fine settimana si prospetta all’insegna dell’alta pressione che garantirà giornate in generale soleggiate; le temperature dopo un calo atteso per sabato già domenica torneranno ben oltre la norma.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì al mattino prevalenza di cielo sereno al Nord, Alta Toscana, Calabria Meridionale e Isole; nuvole altrove, con piogge isolate su Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e nord della Calabria. Al pomeriggio ampie schiarite anche nelle regioni centrali; ancora qualche pioggia invece su Puglia, Basilicata, Appennino Campano e Calabria. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo invece al Sud.

Previsioni meteo per sabato. Nel fine settimana assisteremo ad un rinforzo dell'alta pressione: ci aspettano dunque due giornate di tempo stabile con temperature ancora una volta al di sopra delle medie stagionali. Sabato prevarrà il sole sull'Italia con solo qualche annuvolamento innocuo in transito al Sud e sul settore occidentale di Sicilia e Sardegna. Sarà una giornata ancora piuttosto ventosa al Sud e sulla Sicilia con temperature in lieve calo, soprattutto nei valori minimi.