Tornado in USA: grossi danni in Louisiana, le ultime news | Video

Tornado in Arabi, Louisiana (a New Orleans suburb) lofting debris as it crossed the Mississippi River. 🌪️⚠️



Video sent in by: Ranell Irvin#ᵗᵒʳⁿᵃᵈᵒ #ᵃʳᵃᵇⁱ #ˢᵗᵒʳᵐʰᵒᵘʳ #ⁿᵉʷᵒʳˡᵉᵃⁿˢ #ⁿᵒˡᵒ #ˡᵃʷˣ pic.twitter.com/GUQuDKho1d