Stasera arriva la Luna del Cervo, sarà la prima Superluna dell'anno? Ecco come non perdere lo spettacolo

Occhi puntati al cielo. Stasera, lunedì 3 luglio 2023, non dobbiamo assolutamente prendere impegni. Il motivo? Per poter ammirare la splendida Luna del Cervo, ovvero la prima luna piena d’estate e forse, forse, la prima Superluna dell'anno. Ecco tutte le informazioni utili per ammirare lo spettacolo naturale e lasciarsi affascinare dalla luce splendente della Luna.

Luna del Cervo stasera: ecco come ammirare lo spettacolo

Come ammirare questa sera la Luna del Cervo, la prima luna piena dell'estate 2023 che, però, per poco, non può fregiarsi del nome di Super Luna? Basterà puntare gli occhi al cielo ed ammirare quella gigantesca palla gialla, così luminosa da lasciare tutti a bocca aperta.

La Luna del Cervo sorgerà alle 21.27 stasera, 3 luglio 2023, e rimarrà luminosissima fino all'alba di martedì 4 luglio. Per vedere meglio lo spettacolo ci si potrà collegare anche in streaming sul sito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in cui a parlare della Luna sarà la scrittrice, astrofisica e divulgatrice scientifica italiana Licia Troisi.

Sarà una SuperLuna? Le definizioni contrastanti e la diatriba

La splendida Luna del Cervo che vedremo in cielo stasera, 3 luglio 2023, sarà una Super Luna? Definirla così è rischioso. C'è un dibattito aperto. Come mai? Cerchiamo di capire bene i vari passaggi. La Luna del Cervo sarà prossima al perigeo - ovvero alla minima distanza dal nostro pianeta - ma per poco, anzi davvero pochissimo, la distanza tra la Luna e la Terra non sarà quella richiesta per essere definita davvero Super Luna.

Come mai? Ebbene per Super Luna si intende una Luna piena che secondo l'astrologo Richard Nolle arriva ad almeno al 90% del suo massimo perigeo possibile. Se prendiamo invece la definizione di Super Luna data scopriamo oltretutto che essa deve distare dalla Terra non più di 361.885 km. Tale distanza deve essere misurata dai centri dei due corpi celesti.

Quella di stasera, 3 luglio, sarà invece distante 361.934 km da noi. Per pochissimo, pertanto, per tale definizione, la Luna del Cervo non può essere definita Super Luna.

Tutta colpa di Nolle? Sì. Anche se i nostri occhi non potranno percepire tale differenza e ammireranno una luna gigantesca e super luminosa.

Su tale definizione si apre oltretutto una diatriba importante. Il motivo? Ebbene essa non è mai stata confermata dall’International Astronomic Union.