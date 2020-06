Sole e caldo con temporali solo su Alpi e Prealpi

La settimana si conclude con tempo prevalentemente soleggiato e caldo grazie all’alta pressione che si è allungata con decisione sul Mediterraneo. Solo sulle Alpi saranno evidenti condizioni di instabilità, specie dal pomeriggio, a causa del transito di una perturbazione (la n.5) che favorirà lo sviluppo di temporali che insisteranno anche nella giornata di lunedì. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento portandosi ovunque al di sopra delle medie stagionali: il caldo estivo si farà localmente intenso con massime pomeridiane spesso oltre i 30 gradi ma con punte fino a 33-35 gradi. Nei prossimi giorni il caldo aumenterà ulteriormente al Centro-Sud, raggiunto da una massa d’aria calda di origine nord africana attualmente ancora ai margini del nostro Paese. Per le regioni centro-meridionali sarà la prima vera ondata di caldo intenso di questa nuova stagione estiva: probabilmente verranno superati i 35 gradi in diverse località, specie da metà settimana. Le regioni settentrionali, invece, continueranno a essere a tratti lambite dalle perturbazioni in transito sull’Europa centrale che favoriranno un tempo instabile con temporali specialmente sui settori alpini, ma con occasionali sconfinamenti anche in pianura; di conseguenza in queste regioni il caldo rimarrà più contenuto rispetto al resto d’Italia. che si è allungata con decisione sul Mediterraneo. Solosaranno evidenti condizioni di instabilità, specie dal pomeriggio, a causa del transito di una perturbazione (la n.5) che favorirà lo sviluppo di temporali che insisteranno anche nella giornata di lunedì.sono previste in ulteriore lieve aumento portandosi ovunque al di sopra delle medie stagionali: il caldo estivo si farà localmente intenso con massime pomeridiane spesso oltre i 30 gradi magradi.il caldo aumenterà ulteriormente, raggiunto da una massa d’aria calda di origine nord africana attualmente ancora ai margini del nostro Paese. Persarà la prima vera ondata di caldo intenso di questa nuova stagione estiva: probabilmente verranno superati i 35 gradi in diverse località, specie da metà settimana., invece, continueranno a essere a tratti lambite dalle perturbazioni in transito sull’che favoriranno un tempo instabile con temporali specialmente sui settori alpini, ma con occasionali sconfinamenti anche in pianura; di conseguenza in queste regioni il caldo rimarrà più contenuto rispetto al resto d’Italia.

Previsioni meteo per domenica. Giornata inizialmente soleggiata in tutto il Paese. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose, con possibili isolati rovesci o temporali soprattutto lungo l’arco alpino e sul settore appenninico fra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Sulle Alpi qualche temporale tenderà a insistere anche fra sera e notte. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento con valori fra 27 e 32 gradi e locali picchi di 33-35 gradi in valle padana, sul versante tirrenico e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì. Possibili piogge o temporali fin dal mattino sulle Alpi centro-orientali, in estensione alle vicine pianure di Veneto e Friuli fra pomeriggio e sera. Brevi rovesci non esclusi anche sui rilievi fra Levante ligure e alta Toscana. Nel resto del Paese tempo prevalentemente soleggiato, a parte qualche annuvolamento al Nord. Temperature stazionarie o in leggero aumento: possibili locali picchi di 34-36 gradi. Venti in rinforzo da ovest o sud-ovest. Mar Ligure mosso o molto mosso; in prevalenza poco mossi gli altri mari.