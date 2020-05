Settimana molto instabile al Centro-sud

Per l’inizio della settimana è previsto un aumento delle nubi e del rischio di piogge in Sardegna per l’avvicinarsi dalla Spagna di una circolazione di bassa pressione (perturbazione numero 10 del mese di maggio) che poi tra martedì e mercoledì andrà a coinvolgere gran parte del Paese, soprattutto il Centro-Sud. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì una circolazione di bassa pressione resterà isolata sull’Italia centro-meridionale. In questa situazione si svilupperanno ampie schiarite al Nord e sulla Toscana mentre il tempo resterà molto instabile sulle altre regioni centro-meridionali dove sono attese numerose piogge anche sottoforma di intensi rovesci e forti temporali. Le temperature continueranno ad abbassarsi al Centro-sud portandosi su valori più vicini alla norma se non addirittura leggermene al di sotto sulle regioni centrali adriatiche. Temperature al Nord e in Toscana oltre la norma con locali punte fino a 27-28°C . Venti da moderati a tesi prevalentemente settentrionali su alto Adriatico. Liguria e gran parte del Centro-sud. Giovedì il maltempo con rischio di piogge e temporali insisterà all’estremo Sud in particolare tra Calabria e Sicilia dove sono attesi fenomeni forti. Nel resto d’Italia giornata prevalentemente soleggiata. Temperature Un po’ di caldo al Nord e sul medio Tirreno con valori per lo più tra 24 e 28°C, sul medio Adriatico e al Sud valori più contenuti ma in linea con le medie del periodo. Venti moderati a tesi settentrionali su alto Adriatico e Centro-sud. Mari mossi o molto mossi. Venerdì giornata soleggiata al Centro-sud,bel tempo anche al Nord con solo il transito di un po’ di nuvolosità.