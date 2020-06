Sabato temporaneo miglioramento

Sull'Italia sta per arrivare la prima perturbazione del mese: a partire da mercoledì sera e fino a venerdì porterà una fase di maltempo a tratti intenso in molte regioni, con rischio di temporali anche forti e nubifragi.



Le previsioni per le prossime ore



Il fine settimana comincerà con un sabato di tempo soleggiato in gran parte del Centro-sud dove qualche annuvolamento in più potrà interessare il settore tirrenico. Abbastanza soleggiato anche sulla bassa Val Padana e sull’Alto Adriatico, nuvole irregolari nel resto del Nord e sull’alta Toscana con locali piogge o rovesci dal pomeriggio su Liguria di Levante, entroterra dell’alta Toscana, lungo le Alpi e in forma più isolata in pianura sull’alto Piemonte, nell’ovest della Lombardia e nella fascia pedemontana del Veneto. Possibili temporali lungo le Prealpi e sul Friuli. Temperature minime quasi ovunque in lieve calo, massime per lo più in rialzo con valori più vicini alle medie stagionali. Ventoso per Libeccio sul Ligure che sarà anche localmente agitato. Venti localmente moderati anche in Emilia Romagna, al Centro e nelle Isole. Domenica una nuova perturbazione coinvolgerà le regioni settentrionali e il Nord della Toscana con fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale nelle Alpi e nelle Pianure vicine e tra Liguria di Levante e alta Toscana. Fenomeni in generale più diffusi nelle seconda parte della giornata. Sul resto della Penisola e nelle Isole tempo migliore con qualche nuvola innocua in più in transito sulla Sardegna e un po’ di cumuli in sviluppo nelle zone interne del Centro. Temperature in ulteriore aumento al Centro-sud e nelle Isole per effetto di venti meridionali in intensificazione soffieranno moderati da Sud o di Scirocco in gran parte dei mari di Ponente al Centro e sul medio e alto Adriatico. Lievi cali nelle aree più nuvolose del Nord.