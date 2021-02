Meteo, weekend del 20-21 febbraio con tempo stabile sull'Italia

Alta pressione e fase stabile nel weekend del 20-21 febbraio e per la prossima settimana con clima mite. La tendenza meteo per i prossimi giorni

Dal weekend del 20-21 febbraio l’alta pressione si consoliderà in modo più deciso sull’Italia, dando inizio a una fase con condizioni meteo stabili e clima particolarmente mite, destinata ad accompagnarci per tutta la prossima settimana.

Meteo weekend 20-21 febbraio con tempo stabile e clima mite

In particolare, sabato 20 febbraio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulle Alpi e in gran parte del Centro-Sud. Più nuvole, compatte soprattutto al mattino, al Nord-Ovest e sulle zone pianeggianti e costiere del Triveneto. Possibili nebbie sulla Val Padana orientale, qualche debole pioggia o pioviggine nella Liguria centrale. Soffieranno venti di Scirocco di moderata intensità sui mari di ponente, in ulteriore rinforzo a fine giornata nei Canali di Sicilia e di Sardegna.

Domenica 21 febbraio il sole prevarrà su molte regioni, in particolare al Centro-sud e sulle zone alpine e prealpine. Nel resto del Nord avremo qualche annuvolamento in più all’estremo Nordest, sulle coste dell’Alto Adriatico, in Piemonte e sulla pianura emiliana a ridosso del Po. Possibile formazione di nebbia in Val Padana e sulle coste adriatiche.

L’anticiclone sarà accompagnato da una massa d’aria mite, con temperature che raggiungeranno valori al di sopra della media praticamente ovunque. Sarà possibile registrare punte massime anche superiori ai 20 gradi in particolare nelle Isole maggiori, anche per effetto dei venti di Scirocco in deciso rinforzo.

La fase stabile proseguirà probabilmente per buona parte della prossima settimana. L’alta pressione respingerà le piovose perturbazioni atlantiche assicurando tempo stabile e temperature sopra la norma soprattutto in collina e in montagna. Sulle zone di pianura e nelle valli del Centro-nord rimarrà elevato il rischio di nebbie e foschie.