Meteo, weekend del 15 e 16 aprile di pioggia per molte regioni: ecco dove

Nel weekend del 15 e 16 aprile l’alta pressione si manterrà lontana dall’Italia, così sul nostro Paese saranno soprattutto nuvole e pioggia le protagoniste di questa parte centrale del mese, specialmente nelle regioni centro-meridionali. Nel fine settimana una nuova perturbazione (la n.4) sarà causa di piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord verrà solo marginalmente coinvolto.

Questo sistema nuvoloso sarà accompagnato da un vortice di bassa pressione il cui centro si muoverà gradualmente dal mar Ligure allo Ionio che raggiungerà alla fine di domenica. Il contemporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa, nella tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica, favorirà afflussi di aria fresca da est che, fino almeno a metà della prossima settimana, contribuiranno a mantenere condizioni di instabilità e temperature localmente sotto la media soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 15

Molte nuvole Centro-Sud con precipitazioni più diffuse e intense sulle regioni versante tirrenico dove sono attesi anche dei temporali; qualche locale pioggia possibile anche in Sardegna e Sicilia. Al Nord nuvolosità variabile, alternata a schiarite anche ampie specie in pianura; qualche pioggia o breve temporale possibile tra basso Piemonte e Liguria e tra Veneto e Friuli; deboli nevicate su Alpi occidentali e orientali oltre i 1200-1400 metri.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest e Sicilia, in leggero rialzo al Nord-Est, senza grandi variazioni altrove; valori nella media o leggermente sotto. Ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali. Mossi o molto mossi i mari di ponente, fino ad agitati il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 16

Tempo soleggiato al Nord, in Toscana e in Sardegna, a parte brevi e isolate piogge o rovesci in Romagna e, nel pomeriggio, sulle Prealpi lombardo-venete. Molte nubi nel resto d’Italia, con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, meno probabili su alto Lazio e settori occidentali di Umbria e Sicilia. Quota neve intorno a 1400-1500 metri sull’Appennino.

Temperature massime in leggero calo su medio-basso Adriatico e versante ionico, stazionarie o in lieve crescita altrove. Ventoso al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Mari: poco mossi i settori nord del Ligure e dell’alto Adriatico; mossi o molto mossi gli altri, fino a localmente agitati quelli meridionali.