Meteo, weekend al via con temporali al Sud. Occhio ai forti venti: ecco dove

L’intensa perturbazione atlantica (numero 2 di agosto) che sta attraversando la nostra Penisola portando in molte regioni condizioni di maltempo con forti temporali, venti intensi e un brusco calo termico, raggiungerà entro la notte anche l’estremo Sud e la Sicilia, dove è quindi atteso un netto peggioramento.

La giornata di oggi (sabato 5 agosto) inizierà con piogge e rovesci anche forti al Nord-Est, a carattere sparso al Centro e possibili temporali al Sud, ma con tendenza ad un miglioramento al Nord e rasserenamenti ad ovest per effetto delle correnti settentrionali, mentre al Centro e parte del Sud proseguirà l’instabilità. Le temperature nel frattempo si porteranno quasi ovunque al di sotto delle medie stagionali. Domenica 6, la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, concedendo un generale miglioramento; solo il Nord-Est verrà lambito da un’altra perturbazione, che lunedì 7 scivolerà lungo l’Adriatico.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 5 agosto

Nuvoloso al Nord-Est, al Centro-Sud e Sicilia, con rovesci e temporali al mattino su Alpi orientali, e Triveneto, in Puglia e Calabria; piogge sparse in Emilia e al Centro. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali nelle regioni centrali, in Puglia e nell’interno del Sud, con fenomeni anche di forte intensità; rasserena al Nord-Ovest; insiste la nuvolosità altrove, con qualche residuo rovescio al Nord-Est. In serata tendenza al miglioramento, tranne al Sud.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord-Ovest, ma con un clima fresco al mattino. Venti forti di Maestrale sulle isole maggiori con mari da molto mossi ad agitati.

Le previsioni meteo per domenica 6 agosto

Il tempo torna stabile e soleggiato in molte regioni, con l’eccezione di locali rovesci o brevi temporali su Alpi lombarde e orientali, Venezie e coste tra Romagna e Marche.

Temperature in calo un po’ dappertutto nei valori minimi; massime in lieve ripresa, ma ancora ben inferiori alla norma. Giornata ventosa: forte Maestrale su Isole e Tirreno, con mari molto mossi; Foehn su Alpi e Nord-Ovest; ventoso a tratti anche in Appennino.