Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: 1 marzo con piogge intense e venti forti

Il vortice ciclonico responsabile del maltempo degli ultimi giorni di febbraio, denominato "tempesta Emil" dall'Aeronautica Militare, insiste anche il 1 marzo sulla nostra penisola, portando piogge diffuse, nevicate abbondanti in quota e venti intensi.

Nella giornata di venerdì 1 la circolazione depressionaria risalirà verso nord concentrando il maltempo sulle regioni centro-settentrionali e in Campania mentre all’estremo Sud assisteremo ad un miglioramento. Altra neve è attesa sulle Alpi mediamente oltre i 1500-1600 metri. Pioverà anche in Sardegna e poi in serata in Sicilia per l’arrivo di un nuovo veloce impulso instabile (perturbazione n. 1 di marzo). Seguirà nella giornata di sabato 2 un parziale miglioramento: insisteranno molte nuvole ma le precipitazioni saranno poche e per lo più di debole intensità.

La tregua sarà solo temporanea perché già domenica 3 una nuova intensa perturbazione atlantica (la n. 2 di marzo) raggiungerà il Nord (ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche; entro lunedì avrà attraversato anche il resto del Centro-Sud. Sarà accompagnata da un calo termico (nevicherà anche lungo la dorsale appenninica), da un sensibile rinforzo dei venti e con i mari di ponente che diventeranno anche molto agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 1 marzo

Giornata con piogge o rovesci in gran parte delle regioni centro-settentrionali, in Campania e Sardegna; tra il pomeriggio e la sera le piogge raggiungeranno anche la Sicilia. Nevicherà sulle Alpi tra i 1500 e i 1700 metri. Ampie schiarite in Puglia, Basilicata, Calabria e a inizio giornata anche in Sicilia; isolati piovaschi possibili su Salento e Appennino calabro.

Temperature in calo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna occidentale; in aumento tra Molise, Basilicata e Puglia. Venti di Maestrale in deciso rinforzo, fino a forti, in Sardegna; moderati da sud o ovest o sud-ovest nel resto del Centro-Sud. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 2

Ampie zone soleggiate in Sardegna, Puglia e Basilicata. Prevalenza di nuvole e di cielo nuvoloso nel resto d’Italia con isolate piogge possibili al Nord (più probabili nelle regioni nord-occidentali), zone interne del Centro e settore del basso Tirreno.

Temperature pomeridiane per lo più in lieve aumento con valori nella norma o leggermente sopra. Venti moderati o tesi occidentali su Tirreno, Mar Ligure, Sicilia, Sardegna e Ionio meridionale, deboli altrove. Mossi o molto mossi i mari di ponente e lo Ionio, per lo più poco mosso l’Adriatico.